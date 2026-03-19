Двама от чужденците в Славия се завръщат за мача срещу Ботев (Пд)

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за домакинството на Ботев (Пловдив). В нея след контузии се завръщат Жордан Варела и Мохамед Досо за сметка на младите Борис Тодоров и Максимилиан Лазаров.

Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от 27-мия кръг на efbet Лига е в петък, 19 март, от 18:00 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Жордан Варела, Лазар Марин, Дейвид Малембана, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Момо Досо, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов, Емил Стоев, Васил Казълджиев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Емилиян Гогев.