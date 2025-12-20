Популярни
  2. Ботев (Враца)
  Ботев (Враца) уреди първо ново попълнение

  • 20 дек 2025 | 09:18
  • 1002
  • 0

Ботев (Враца) осъществи трансфер в навечерието на коледните празници. Клубът успя да си осигури подписа на 22-годишния централен защитник Лазар Боянов, пише "Тема Спорт". 

Бившият младежки национал пристига на "Христо Ботев" като свободен агент. Всъщност той си тръгва от стадион… "Христо Ботев", но този в Благоевград, също като свободен агент. Както е известно, досегашните собственици на "орлетата" Георги Спасов и Милен Стефанов обявиха, че се оттеглят от клуба на 1 януари и всеки е свободен да си търси нов отбор.

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима
Лазар Боянов бе привлечен от благоевградчани в началото на 2024 година. Тогава той изкара успешен пробен период. Преди това бранителят, който е минал през школите на "орлетата" и тази на Славия, бе играл в испанския Лагос. Почти веднага се наложи като титуляр в Пирин, като бе на терена в 7 мача в елита и 2 за купата. През 2024/25 участва в общо 38 двубоя за тима във всички турнири. През есента записа само 11 срещи. Той пропусна заключителните сблъсъци през есента заради контузии.

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата
Ботев (Враца) направи добър първи дял на кампанията. Тимът зимува на 9-о място в класирането, но е само на точка от затварящия осмицата Локомотив (София). Наред с това оборът е и на четвъртфиналите за Купата на България. В периода 10-12 февруари на "Христо Ботев“"ще гостува Арда. В началото съставът бе воден от Христо Янев, който води ЦСКА, а сега начело е Тодор Симов.

През есента врачани привлякоха опитни играчи, които са минали през младежкия национален отбор. Това са централният защитник Божидар Чорбаджийски, левият бек Иван Горанов и халфът Кристиян Малинов.

