Ботев (Враца) уреди първо ново попълнение

Ботев (Враца) осъществи трансфер в навечерието на коледните празници. Клубът успя да си осигури подписа на 22-годишния централен защитник Лазар Боянов, пише "Тема Спорт".

Бившият младежки национал пристига на "Христо Ботев" като свободен агент. Всъщност той си тръгва от стадион… "Христо Ботев", но този в Благоевград, също като свободен агент. Както е известно, досегашните собственици на "орлетата" Георги Спасов и Милен Стефанов обявиха, че се оттеглят от клуба на 1 януари и всеки е свободен да си търси нов отбор.

Лазар Боянов бе привлечен от благоевградчани в началото на 2024 година. Тогава той изкара успешен пробен период. Преди това бранителят, който е минал през школите на "орлетата" и тази на Славия, бе играл в испанския Лагос. Почти веднага се наложи като титуляр в Пирин, като бе на терена в 7 мача в елита и 2 за купата. През 2024/25 участва в общо 38 двубоя за тима във всички турнири. През есента записа само 11 срещи. Той пропусна заключителните сблъсъци през есента заради контузии.

Ботев (Враца) направи добър първи дял на кампанията. Тимът зимува на 9-о място в класирането, но е само на точка от затварящия осмицата Локомотив (София). Наред с това оборът е и на четвъртфиналите за Купата на България. В периода 10-12 февруари на "Христо Ботев“"ще гостува Арда. В началото съставът бе воден от Христо Янев, който води ЦСКА, а сега начело е Тодор Симов.

През есента врачани привлякоха опитни играчи, които са минали през младежкия национален отбор. Това са централният защитник Божидар Чорбаджийски, левият бек Иван Горанов и халфът Кристиян Малинов.