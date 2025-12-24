Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид готви нов договор за Диего Симеоне

Атлетико Мадрид готви нов договор за Диего Симеоне

  • 24 дек 2025 | 06:31
  • 924
  • 0
Атлетико Мадрид готви нов договор за Диего Симеоне

Ръководството на Атлетико Мадрид обмисля възможността да удължи сътрудничеството си със старши треньора на отбора Диего Симеоне, въпреки че настоящият му контракт е валиден до лятото на 2027 г.

Според "Марка", официални преговори с аржентинския специалист все още не са започнали. В клуба обаче съществува увереност, че именно Симеоне е най-подходящата фигура за бъдещото развитие на проекта. Тази позиция се споделя от президента на Атлетико Енрике Сересо, генералния директор Мигел Анхел Хил Марин и спортния директор Матеу Алемани.

Симеоне е начело на "дюшекчиите" от декември 2011 г. и за този период е извеждал отбора до две шампионски титли в Ла Лига.

През настоящия сезон Атлетико заема трето място в класирането с актив от 37 точки след изиграни 18 кръга.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Петкович: Най-важното е да не се вторачваме в миналото

Петкович: Най-важното е да не се вторачваме в миналото

  • 24 дек 2025 | 07:30
  • 645
  • 0
Манчестър Юнайтед организира контрола с Милан в Саудитска Арабия

Манчестър Юнайтед организира контрола с Милан в Саудитска Арабия

  • 24 дек 2025 | 07:15
  • 794
  • 0
Байерн сложи цена от 20 млн. евро на ненужен защитник

Байерн сложи цена от 20 млн. евро на ненужен защитник

  • 24 дек 2025 | 06:59
  • 1208
  • 0
Спалети иска Фратези в Юве

Спалети иска Фратези в Юве

  • 24 дек 2025 | 05:37
  • 1149
  • 0
Лацио продава Нуно Тавареш в Саудитска Арабия

Лацио продава Нуно Тавареш в Саудитска Арабия

  • 24 дек 2025 | 05:08
  • 919
  • 0
Роберто Мартинес: Стремежът на Роналдо да бъде най-добрият е заразителен

Роберто Мартинес: Стремежът на Роналдо да бъде най-добрият е заразителен

  • 24 дек 2025 | 04:43
  • 952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 напира за Спас Делев

ЦСКА 1948 напира за Спас Делев

  • 24 дек 2025 | 07:47
  • 2225
  • 7
Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

  • 24 дек 2025 | 06:04
  • 3756
  • 5
Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас

Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас

  • 24 дек 2025 | 00:24
  • 15865
  • 32
Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

  • 23 дек 2025 | 21:26
  • 14697
  • 14
Историята е на страната на зимния шампион Барселона

Историята е на страната на зимния шампион Барселона

  • 24 дек 2025 | 08:28
  • 261
  • 0
Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 31230
  • 150