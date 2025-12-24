Атлетико Мадрид готви нов договор за Диего Симеоне

Ръководството на Атлетико Мадрид обмисля възможността да удължи сътрудничеството си със старши треньора на отбора Диего Симеоне, въпреки че настоящият му контракт е валиден до лятото на 2027 г.
Според "Марка", официални преговори с аржентинския специалист все още не са започнали. В клуба обаче съществува увереност, че именно Симеоне е най-подходящата фигура за бъдещото развитие на проекта. Тази позиция се споделя от президента на Атлетико Енрике Сересо, генералния директор Мигел Анхел Хил Марин и спортния директор Матеу Алемани.
Симеоне е начело на "дюшекчиите" от декември 2011 г. и за този период е извеждал отбора до две шампионски титли в Ла Лига.
През настоящия сезон Атлетико заема трето място в класирането с актив от 37 точки след изиграни 18 кръга.
Снимки: Imago