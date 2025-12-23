Коледно дерби: Левски – ЦСКА

Коледа идва, но мирът между „сини“ и „червени“ отново се отлага. В специалното коледно издание на Футболинките елхата е украсена, джинджифиловите сладки са готови, но спорът между Левски и ЦСКА си върви със същата интензивност, сякаш е дерби на „Васил Левски“.

Тази година Дядо Коледа явно е объркал подаръците – вместо трофеи е донесъл реплики, ирония и вечния въпрос: „Чия беше годината?“Кой според вас заслужава по-големия коледен подарък тази година – Левски или ЦСКА?Гледайте видеото в социалните ни мрежи и се включете в празничния спор!