Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Коледно дерби: Левски – ЦСКА

Коледно дерби: Левски – ЦСКА

  • 23 дек 2025 | 16:22
  • 1049
  • 0
Коледно дерби: Левски – ЦСКА

Коледа идва, но мирът между „сини“ и „червени“ отново се отлага. В специалното коледно издание на Футболинките елхата е украсена, джинджифиловите сладки са готови, но спорът между Левски и ЦСКА си върви със същата интензивност, сякаш е дерби на „Васил Левски“.

Тази година Дядо Коледа явно е объркал подаръците – вместо трофеи е донесъл реплики, ирония и вечния въпрос: „Чия беше годината?“Кой според вас заслужава по-големия коледен подарък тази година – Левски или ЦСКА?Гледайте видеото в социалните ни мрежи и се включете в празничния спор!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черноморец (Бургас) взе нападател от Локомотив (ГО)

Черноморец (Бургас) взе нападател от Локомотив (ГО)

  • 23 дек 2025 | 13:47
  • 862
  • 1
Джавад Ел Джемили потърсил контакт с Левски

Джавад Ел Джемили потърсил контакт с Левски

  • 23 дек 2025 | 13:38
  • 2295
  • 2
ЦСКА продава крушки за спомен от “Армията”

ЦСКА продава крушки за спомен от “Армията”

  • 23 дек 2025 | 13:11
  • 772
  • 2
Талант на Черноморец (Бургас) с успешни проби в Емполи

Талант на Черноморец (Бургас) с успешни проби в Емполи

  • 23 дек 2025 | 12:24
  • 800
  • 1
"Акулите" обявиха раздяла с трима

"Акулите" обявиха раздяла с трима

  • 23 дек 2025 | 12:17
  • 1317
  • 0
Александра Жекова: На 7 години вече играех футбол на двора

Александра Жекова: На 7 години вече играех футбол на двора

  • 23 дек 2025 | 12:00
  • 609
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 3790
  • 14
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 9864
  • 63
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 17228
  • 29
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 12102
  • 16
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 18397
  • 55
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 6288
  • 6