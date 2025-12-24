Болид, каран от Райконен и Култард отива на търг за 1,4 милиона евро

Макларън MP4-17A от сезон 2002 във Формула 1 ще бъде предложен на търг от RM Sotheby's догодина в Париж. Шасито, което е участвало в 12 старта в световния шампионат, е използвано от Кими Райконен и Дейвид Култард, които са записали с него пет подиума и една победа.
Очаква се автомобилът да достигне цена между 1 000 000 и 1 400 000 евро. Проектиран под ръководството на легендарния Ейдриън Нюи, MP4-17 изостава в началото на сезона, но в крайна сметка се превърна в достоен съперник на доминиращия Ферари F2002 и пилотите на Макларън записаха редица качвания на подиума.
Джордж Ръсел обяви, че е готов да се бори за титлата
Шаси 06 е сглобено в средата на сезон 2002 и е използвано предимно от Райконен, който замени Мика Хакинен в отбора. Още в дебюта си на Гран При на Европа Райконен завърши трети. Впоследствие финландецът постигна второ място на Гран При на Франция и трето на Гран При на САЩ.
През 2003 г. обаче същият автомобил, този път с подобрения и управляван от Култард, спечели първия кръг от сезона в Австралия. Това е 13-ата и последна победа в кариерата на пилота.
Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън
Последното състезание за болида е Гран При на Япония през 2003 г., където зад волана отново е Райконен. Финландецът завърши на второ място, след Рубенс Барикело с Ферари. Шампионската титла обаче отиде при Михаел Шумахер, който финишира осми в състезанието и спечели своята шеста световна титла.
Автомобилът се продава с оригиналната си разцветка на West от 2002 г. и състезателния номер 4 на Райконен. Оборудван е с 3-литров V10 двигател Мерцедес-Бенц FO110. Както може да се очаква, той ще се нуждае от цялостна ревизия, преди да бъде използван отново на писта. За феновете на тази ера в моторните спортове, които не са малко, това е невероятна инвестиция.
Болидът е съхраняван от Макларън в продължение на 17 години, преди да бъде закупен от настоящия си собственик през 2021 г.
Норис с 5 милиона евро премия за световната титла
Снимки: Gettyimages