ЦСКА продава крушки за спомен от “Армията”

ЦСКА продава крушки за спомен от “Армията”. Те могат да бъдат закупени в магазина на “червените”, където цената им е 49,99 лева.

“Вземете крушка от осветлението на стадион “Българска армия” и запазете спомена за легендарния ни дом! Внимание: поради спецификата на продукта, всеки от тях е в различно състояние! Броят на продуктите е ограничен!”, гласи съобщението на клуба.

Иначе в магазина могат да бъдат намерени близо 300 вида различни артикула, които вкючват официални и тренировъчни екипи, фен облекла, тетрадки, календари, чадъри, химикалки, книги, възпоменателни монети, пъзели за деца и много други неща.