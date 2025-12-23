Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  ЦСКА продава крушки за спомен от "Армията"

ЦСКА продава крушки за спомен от “Армията”

  • 23 дек 2025 | 13:11
  • 192
  • 0

ЦСКА продава крушки за спомен от “Армията”. Те могат да бъдат закупени в магазина на “червените”, където цената им е 49,99 лева.

“Вземете крушка от осветлението на стадион “Българска армия” и запазете спомена за легендарния ни дом! Внимание: поради спецификата на продукта, всеки от тях е в различно състояние! Броят на продуктите е ограничен!”, гласи съобщението на клуба.

Иначе в магазина могат да бъдат намерени близо 300 вида различни артикула, които вкючват официални и тренировъчни екипи, фен облекла, тетрадки, календари, чадъри, химикалки, книги, възпоменателни монети, пъзели за деца и много други неща.

