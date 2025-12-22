Валентин Михов за ЦСКА: Предстоят хубавите моменти

Валентин Михов благодари на изпълнителния директор на ЦСКА Вангел Вангелов за поканата да присъства на коледния банкет на „червените“, където традиционно се събират ветерани и явни имена от историята на клуба. Според Михов, някогашен президент на клуба, ЦСКА е изживял труден момент, но оттук нататък предстоят главно хубави моменти за „армейците“.

„Не е от най-хубавите като резултати – за национален отбор, за ЦСКА. ЦСКА изживя труден момент. Важното е, че в този момент сега е във възход. Мина през една криза. Аз съм малко пристрастен като цесекар и съм задъхан от стълбите, годините не са малко, но мисля, че предстоят хубавите моменти за ЦСКА главно. В Левски има събуждане към първото място. За националния трябва да мислим всички, да не се слагам в това число, ние сме мислили, когато е трябвало“.

„Като човек, минал цялата школа на ЦСКА, ако не е първо място и носител на Купата, всичко е загуба. Така се разсъждаваше навремето. С този хубав стадион и тази хубава база са основа на успехи. Когато има база, хората, които управляват процесите, виждам, че ръководството са със съвременни разбирания. След 30 и няколко години за първи път бях поканен на среща с ръководството, с господин Вангелов. Благодаря им. Тези хора гледат днес и бъдеще. Който живее с миналото... не че трябва да се забравя, разбира се“.