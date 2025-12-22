Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Валентин Михов за ЦСКА: Предстоят хубавите моменти

Валентин Михов за ЦСКА: Предстоят хубавите моменти

  • 22 дек 2025 | 15:19
  • 525
  • 1
Валентин Михов за ЦСКА: Предстоят хубавите моменти

Валентин Михов благодари на изпълнителния директор на ЦСКА Вангел Вангелов за поканата да присъства на коледния банкет на „червените“, където традиционно се събират ветерани и явни имена от историята на клуба. Според Михов, някогашен президент на клуба, ЦСКА е изживял труден момент, но оттук нататък предстоят главно хубави моменти за „армейците“.

„Не е от най-хубавите като резултати – за национален отбор, за ЦСКА. ЦСКА изживя труден момент. Важното е, че в този момент сега е във възход. Мина през една криза. Аз съм малко пристрастен като цесекар и съм задъхан от стълбите, годините не са малко, но мисля, че предстоят хубавите моменти за ЦСКА главно. В Левски има събуждане към първото място. За националния трябва да мислим всички, да не се слагам в това число, ние сме мислили, когато е трябвало“.

„Като човек, минал цялата школа на ЦСКА, ако не е първо място и носител на Купата, всичко е загуба. Така се разсъждаваше навремето. С този хубав стадион и тази хубава база са основа на успехи. Когато има база, хората, които управляват процесите, виждам, че ръководството са със съвременни разбирания. След 30 и няколко години за първи път бях поканен на среща с ръководството, с господин Вангелов. Благодаря им. Тези хора гледат днес и бъдеще. Който живее с миналото... не че трябва да се забравя, разбира се“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черноморец взе Октай Хамдиев

Черноморец взе Октай Хамдиев

  • 22 дек 2025 | 12:43
  • 769
  • 0
Монтана избира новия треньор до Нова година

Монтана избира новия треньор до Нова година

  • 22 дек 2025 | 12:33
  • 4239
  • 2
Бебе в Берое

Бебе в Берое

  • 22 дек 2025 | 12:15
  • 759
  • 0
Асеновградското торпедо се върна при "секирите"

Асеновградското торпедо се върна при "секирите"

  • 22 дек 2025 | 11:46
  • 1170
  • 0
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 5765
  • 20
Легенда на Левски зарадва финансисти за Коледа

Легенда на Левски зарадва финансисти за Коледа

  • 22 дек 2025 | 11:16
  • 3258
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 19201
  • 84
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 8447
  • 21
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 5765
  • 20
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 9761
  • 10
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 24331
  • 31
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 14614
  • 23