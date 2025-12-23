Лърнър Тиен доказа, че е готов за щурмуване на върха

Лърнър Тиен вече беше започнал да извоюва своето място в ATP тура, но триумфът му на финалите на “Следващата генерация” отправи далеч по-силно послание.

След загубата от Жоао Фонсека на финала в Джеда миналата година, американецът пренесе това разочарование в пробивния си сезон през 2025-а, преди да се завърне на турнира за играчи до 20 години като фаворит. Под нарастващото напрежение Тиен показа зрялост, нетипична за възрастта му, и запази най-добрия си тенис за убедителна 59-минутна демонстрация срещу Александър Блокс на финала.

Американецът Лърнър Тиен спечели турнира "Следваща генерация"

„Много е яко да добавя името си към списъка с предишните победители“, каза Тиен, който се нареди до шампиони като Карлос Алкарас и Яник Синер. „Мисля, че всеки, който е печелил този турнир, след това е постигнал много, така че за мен е огромно признание да бъда редом с тези имена. Чаках цяла година да държа този трофей. Чувството е страхотно, особено след като миналата година бях толкова близо.“

Лърнър Тиен взе първи трофей в кариерата си

Ключов фактор зад възхода на Тиен е партньорството му с бившия №2 в света Майкъл Чанг, което започна през август. Оттогава Чанг помогна на 20-годишния тенисист да спечели първата си титла от ATP тура в Метц и да достигне най-високото си класиране – №28 в света. Също толкова важно е, че семейството на Чанг се превърна в част от подкрепящия кръг около Тиен – включително синът му Мика, който бе на трибуните и го подкрепяше на финала в Джеда.

„Откакто започнахме да работим заедно, той и цялото му семейство ми оказват огромна подкрепа“, каза Тиен. „Мика е бил на много от турнирите ми. Винаги е приятно да е наоколо. Това добавя забавен елемент и прави мачовете и напрегнатите моменти малко по-леки.“

Новата вълна в мъжкия тенис пристигна в Джеда, въоръжена със смели удари и желание да разклати световния №28 – единствения играч от турнира в Топ 100. През цялата седмица обаче Тиен показа защо се изкачи толкова бързо през 2025 година, съчетавайки разнообразие, хладнокръвие и стабилна игра по целия корт, за да бъде винаги една крачка пред останалите.

Пътят му към титлата далеч не беше лесен. Тиен започна трудно, изпускайки четири мачбола при загубата си от Рафаел Ходар. Кампанията му беше на ръба, когато се изправи в мач на живот и смърт срещу Николай Будков Кяер за излизане от групата. След като загуби първия сет, американецът обърна развоя, спечели девет поредни сета и пренесе инерцията чак до титлата, символично вземайки реванш за финала от 2024 година.

„Ако бях загубил още един сет в този мач, щях да отпадна“, каза Тиен за победата си с четири сета над Будков Кяер. „След като загубих първия сет, всъщност спечелих девет поредни сета, което е доста яко. Много съм щастлив, че успях да го направя.“

Голяма част от вниманието в Джеда беше насочено към Блокс, за когото се смята, че скоро ще пробие в Топ 100, но Тиен неутрализира експлозивната игра на белгиеца с лекота и завърши седмицата със стил в едностранен финал.

С титлата от Next Gen вече в ръцете си и ясно очертана възходяща траектория, Тиен насочва поглед към 2026 година, когато ще пристигне на Australian Open като поставен играч – вече не просто обещаващ талант, а доказана сила, устремена към още по-големи сцени.

Следвай ни:

Снимки: Imago