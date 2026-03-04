Зара Йотова спечели сребро на Откритото първенство на Австрия по скуош

Зара Йотова завоюва сребърен медал на Откритото първенство на Австрия за юноши и девойки от календара на Европейската федерация по скуош (ESF), което се проведе във Виена. Българката изигра общо 6 мача във възрастовата група до 13 години, като в тях записа пет победи и една загуба.

Чудесно се представи и Емма Петева, която приключи турнира четвърта в категорията до 19 години. Тя записа две победи и две загуби, като в битката за 3-4 място поведе с 2-0 срещу поставената под №2 Ниа Серен Томас, но в крайна сметка отстъпи с 12:10, 11:8, 6:11, 8:11, 4:11.

В турнира участваха общо 10 български състезатели, като четирима от тях направиха дебют на международния корт.