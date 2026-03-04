Популярни
»
  Тенис
  2. Тенис
  Два турнира в ОАЕ с участието на Иван Иванов бяха отменени заради ситуацията в Близкия изток

  4 март 2026 | 12:16
  • 218
  • 0
Турнирът по тенис от сериите "Чалънджър 50" във Фуджейра (ОАЕ)  беше отменен във вторник, след като отломки от дрон от прихванат удар предизвикаха пожар в близко нефтено находище. Това е поредното събитие в нарастващ списък от международни спортни събития, провалени от бързо разрастващата се война, обхващаща Близкия изток.

Отмяната дойде, след като играта беше прекъсната по-рано през деня вчера, когато падащи отломки от прихващането на дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение на около 15 километра от мястото на турнира. Десет квалификационни мача от първия кръг бяха проведени в понеделник, преди ситуацията да се влоши.

В надпреварата участва националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов, който имаше насрочен мач от първия кръг на основната схема срещу Бенджамин Хасан (Ливан). Двубоят обаче беше отложен поради съображения за сигурност.

„Безопасността и благополучието на нашите играчи и служители на турнира са наш основен приоритет. Играчите остават на място и са напълно подкрепени, като настаняването и всички непосредствени нужди са покрити, докато се проучват възможностите за по-нататъшно пътуване“, се казва в изявление на АТР.

Вторият турнир от сериите "Чалънджър", планиран във Фуджейра следващата седмица, също беше отменен.

