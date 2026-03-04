Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър" в Гърция

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Генов и Фин Бас (Великобритания) елиминираха първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия) с 6:2, 6:4 за 68 минути на корта.

Те направиха два пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втората част стигнаха до брейк в петия гейм, който се оказа достатъчен, за да затворят мача.

На сингъл Димитър Кузманов е поставен под номер 8 в основната схема и в първия кръг играе с квалификанта Хавиер Баранко Косано (Испания). Бъгаринът спечели първия сет с 6:3, а при 1:1 във втория срещата вчера беше прекъсната и ще се доиграе днес.

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров, който не успя да преодолее квалификациите на сингъл, ще играе на двойки с Олександър Овчаренко (Украйна).