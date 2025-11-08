Лърнър Тиен взе първи трофей в кариерата си

Американецът Лърнър Тиен спечели първа титла в кариерата си, след като триумфира на турнира по тенис на твърди кортове АТП 250 в Мец (Франция) с награден фонд 596 035 евро.

На финала Тиен победи Камерън Нори (Великобритания) с 6:3, 3:6, 7:6(6) за 2:12 часа.

Нори пропусна шанс да завоюва шести трофей от АТП. Британският номер две преодоля пасив от 1:4 в решаващия сет, поведе с 5:1 в тайбрека, но загуби мача.

След като отстъпи на финала на същата надпревара от Бенджамен Бонзи преди 12 месеца, Нори беше силно мотивиран да спечели първата си титла от близо три години. Но вместо това 19-годишният Тиен успя да стана шампион и ще се присъедини към Нори като поставен на Откритото първенство на Австралия.

Британецът беше спечелил три поредни мача, преодолявайки сет пасив, така че не се притесни, когато Тиен взе първия сет. Натискът на 30-годишния тенисист се отплати в началото на втория сет и той изравни резултата, само за да изостане отново в началото на решителния сет. Нори преодоля пасив от 1:4, изравни 4:4, а в тайбрека взе аванс от 5:1.

Титлата изглеждаше в негова полза, но пропуснат шанс да поведе с 6:1 отново обърна събитията на корта и въпреки че спаси един мачбол, Тиен направи силна серия от точки в края и затвори двубоя с втората си възможност.

