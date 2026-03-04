Популярни
Арина Сабаленка се сгоди: Ти и аз завинаги

  • 4 март 2026 | 12:58
Тазгодишното издание на турнира в Индиън Уелс ще остане в паметта на Арина Сабаленка завинаги. Но не заради предстоящите събития на корта, а заради друго, много по-важно и свързано с личния й живот. Световната №1 получи предложение за брак от бразилския предприемач Георгиос Франгулис, а новината за годежа им предизвика широк отзвук в социалните мрежи.

Четирикратната шампионка в турнири от Големия шлем публикува видео от романтичния момент. В него Франгулис пада на коляно пред Арина край басейн със запалени наоколо свещи и много цветя.

"Ти и аз завинаги, 3 март 2026 г.", написа Сабаленка в Инстаграм. Публикацията събра хиляди реакции и поздравления. В коментарите се включиха Новак Джокович и съпругата му Йелена, Карлос Алкарас, Линдзи Вон, приятелката на Григор Димитров - мексиканската актриса Айса Гонзалес, Гарбине Мугуруса, Бен Шелтън, Аманда Анисимова , Елена Веснина и други.

"Аххх, Боже мой, поздравления", възкликна красивата Ейса.

Сабаленка и Франгулис направиха връзката си публично достояние през май 2024 г., когато тя сподели тяхна снимка след финала на Откритото първенство на Италия.

