Швьонтек и Гоф вдъхновени от олимпийската титла на Алиса Лю във фигурното пързаляне

  • 4 март 2026 | 12:27
Швьонтек и Гоф вдъхновени от олимпийската титла на Алиса Лю във фигурното пързаляне

Водещите тенисистки Ига Швьонтек и Коко Гоф са се вдъхновили от драматичното завръщане на американската фигуристка Алиса Лю, която стана олимпийска шампионка на Игрите в Милано-Кортина. Лю реши да прекрати кариерата си само на 16 години след Пекин 2022, позовавайки се на умора и прегаряне.

Американката се завърна на леда в Италия, за да триумфира с титлата.

"Като цяло случилото се във фигурното пързаляне беше много интересно от психологическа гледна точка. Видях Лю да печели, когато всъщност имаше някои проблеми. Сега изглежда, че се забавлява с всичко, което прави. Може да показва невероятните си умения по начин, който я прави щастлива. Не съм говорила с нея, но това е наистина вдъхновяващо. Ще го помня дълго време", заяви номер 2 в световната ранглиста Швьонтек преди началото на турнира в Индиан Уелс.

Алиса Лю се завърна на леда през 2024 година, поемайки контрол над избора си на музика, програми и костюми, и спечели световната титла в Бостън през миналата година.

Четвъртата в световната ранглиста по тенис Гоф никога не е изпитвала умора и прегаряне. Тя може да разбере натиска, на който е била подложена Лю след появата й на леда.

"Цялата история беше изключително вдъхновяваща и мога силно да се припозная като човек, който е бил много млад при дебюта си в спорта. Не бих казала, че съм се сблъсквала с прегаряне, но има моменти, в които просто си психически уморен и не знаеш какво точно правиш", коментира американката Коко Гоф пред медиите.

