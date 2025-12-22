Легенда на Левски зарадва финансисти за Коледа

В традиционния си коледен мач футболният отбор на Министерството на финансите победи отбора на Информационно обслужване с 9:6. В състава на финансистите за пореден път участие взе легендата на Левски Елин Топузаков. Двубоят стартира ударно за министерския отбор - с три безответни гола на Кирил Евтимов, след асистенции на Рангел Игнатов и Топчо.

Впоследствие играчите на Информационно обслужване вдигнаха оборотите в търсене на обрат. Мачът стана двуостър с положения пред двете врати. Напрегнати, но уверени в своите възможности с оглед натрупания аванс финансистите бавно и методично убиваха темпото на зеления терен.

Футболните сили на тима на ИО постепенно отслабваха пред невъзможността да върнат головия пасив и отличните изяви на вратаря на МФ Велин Пеев. До края на срещата финансистите умело поддържаха своята начална преднина от три гола, доказвайки неписаното правило, че който удря пръв удря два пъти.

С четири гола за победителите се отличи Евтимов, хеттрик вкара Рангел Игнатов, а по едно попадение добавиха Топчо и Александър Немски. Велин Пеев и Добромир Луканов допълниха състава на финансистите. За ИО участие взеха: Елин Колев - Киряка, Иван Христов, Стоян Царев, Димитър Алексиев, Емил Ангелов, Станимир Стоянов и Иван Наумов - Нафтата.