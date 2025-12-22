Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Легенда на Левски зарадва финансисти за Коледа

Легенда на Левски зарадва финансисти за Коледа

  • 22 дек 2025 | 11:16
  • 1228
  • 1
Легенда на Левски зарадва финансисти за Коледа

В традиционния си коледен мач футболният отбор на Министерството на финансите победи отбора на Информационно обслужване с 9:6. В състава на финансистите за пореден път участие взе легендата на Левски Елин Топузаков. Двубоят стартира ударно за министерския отбор - с три безответни гола на Кирил Евтимов, след асистенции на Рангел Игнатов и Топчо.

Впоследствие играчите на Информационно обслужване вдигнаха оборотите в търсене на обрат. Мачът стана двуостър с положения пред двете врати. Напрегнати, но уверени в своите възможности с оглед натрупания аванс финансистите бавно и методично убиваха темпото на зеления терен.  

Футболните сили на тима на ИО постепенно отслабваха пред невъзможността да върнат головия пасив и отличните изяви на вратаря на МФ Велин Пеев. До края на срещата финансистите умело поддържаха своята начална преднина от три гола, доказвайки неписаното правило, че който удря пръв удря два пъти.

С четири гола за победителите се отличи Евтимов, хеттрик вкара Рангел Игнатов, а по едно попадение добавиха Топчо и Александър Немски. Велин Пеев и Добромир Луканов допълниха състава на финансистите. За ИО участие взеха: Елин Колев - Киряка, Иван Христов, Стоян Царев, Димитър Алексиев, Емил Ангелов, Станимир Стоянов и Иван Наумов - Нафтата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Близо 20 000 лева бяха събрани на турнира в подкрепа на Любо Пенев

Близо 20 000 лева бяха събрани на турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 20:47
  • 1032
  • 2
Марица (Пловдив) се похвали с терена си

Марица (Пловдив) се похвали с терена си

  • 21 дек 2025 | 16:38
  • 1384
  • 2
Мустафа Сангере изгледа мач от Чемпиъншип

Мустафа Сангере изгледа мач от Чемпиъншип

  • 21 дек 2025 | 16:01
  • 4132
  • 3
Кошмара като Каранга в първите си мачове за ЦСКА

Кошмара като Каранга в първите си мачове за ЦСКА

  • 21 дек 2025 | 14:54
  • 2363
  • 4
Фурнаджиев: Целта ни е да спечелим групата си в Лигата на нациите

Фурнаджиев: Целта ни е да спечелим групата си в Лигата на нациите

  • 21 дек 2025 | 14:51
  • 2206
  • 4
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 16360
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 408
  • 0
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 2362
  • 5
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 1314
  • 6
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 4065
  • 4
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 11807
  • 14
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 8974
  • 15