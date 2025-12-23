Еспаньол не сваля очи от топ 4 след бърз обрат в Билбао

Отборът на Еспаньол записа пета поредна победа в Ла Лига, след като осъществи бърз обрат и спечели с 2:1 гостуването си на Атлетик Билбао в последния мач от 17-ия кръг на испанския елит. Така каталунците прекратиха негативната си серия от четири мача без успех над този противник.

„Папагалчетата“ определено успяха да надхитрят своите домакини, тъй като през по-голямата част от мача баските бяха тези, които владееха инициативата и нападаха. Именно те взеха аванс в 38-ата минута, когато след продължително разбъркване на границата на наказателното поле Иняки Уилямс стреля, а Алекс Беренгер дотича до рикоширалата топка и я добута във вратата. Гостите обаче реагираха като ужилени и неусетно промениха развоя на мача в своя полза. В 44-тата минута тяхно центриране от пряк свободен удар беше изчистено, но топката отиде при Карлос Ромеро, който се разписа с невероятно воле от дъгата на наказателното поле. В 53-тата минута пък Тирис Долан отне топката от Адама Бойро и веднага я насочи към вратата, а Пере Мия отбеляза победното попадение с шута си отблизо. В оставащото време „лъвовете“ се опитаха да избегнат поражението, но натискът им се оказа безрезултатен.

Така Еспаньол се затвърди на петата позиция в класирането с актив от 33 точки или само на две от топ 4. Атлетик пък остана на осмото място със своите 23 пункта.

