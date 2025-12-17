Нико Уилямс с турбо придобивка в Марбея

Нико Уилямс реши да последва примера на други спортни величия като Новак Джокович и да закупи собствена къща в района на Малага и Марбея, където традиционно е забелязван да летува. По-конретно звездата на Атлетик Билбао, който наскоро преподписа с баските до 2035 г. Спря избора си на Коста дел Сол.

Новият имот на футболиста се намира в изключително престижната урбанизация "Сиера Бланка", сгушена в планината Ла Конча и известна като „Бевърли Хилс на Марбея“. Локацията е само на метри от най-скъпата къща в цяла Испания – Вила Беладжио, чиято цена надхвърля 70 млн евро.

Въпреки че точната сума, която баският нападател е платил за новата си придобивка, остава в тайна, едно е сигурно – тя не е никак малка. Къщата е част от първата по рода си колекция имоти на модната марка Fendi, наречена „Epic Marbella“, което гарантира луксозни довършителни работи и материали от най-високо качество. Съседни имоти достигат до 3,5 млн евро.

Макар да липсват снимки от интериора на дома на по-малкия от братята Уилямс, имотът разполага с всичко, което може да се очаква от къща от такъв ранг. Сред удобствата са плувен басейн, напълно оборудван фитнес и спа център. Към това се добавят и спиращи дъха гледки както към Средиземно море, така и към планината. Жилищният комплекс предлага и общи части за всички живущи, включително ексклузивен социален клуб, където Нико ще може да общува с други заможни собственици, когато пожелае.

