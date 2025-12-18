Атлетик Билбао имаше нужда от продължения, Хетафе отпадна от Купата на Испания

Атлетик Билбао имаше нужда от продължения, за да се класира на осминафиналите в Купата на Испания. Баските спечелиха с 1:0 при гостуването си на третодивизионния Оуренсе, но имаше сериозни проблеми.

Срещата бе равностойна, но една от причините бе дъждът и тежкият терен. В първия половин час Оуренс бе отлично организиран и играеше наравно със съперника си от елита. Атлетик постепенно пое контрола върху случващото се на терена. Гурусета можеше да реши мача още в редовното време, но то завърши 0:0 и се стигна до продължения. В самия край на първото Билбао стигна до търсения гол чрез Яурегизар.

💣 ¡Otro bombazo en la #CopadelRey! ¡El Burgos se carga al Getafe de Bordalás y ya son 9 los equipos de Primera eliminados de la competición antes de llegar a los octavos de final! #LaCopaMola pic.twitter.com/Sg1olLEBun — MARCA (@marca) December 18, 2025

В друг мач от третия кръг втородивизионният Бургос отстрани Хетафе след успех с 3:1 и то след като го надигра. Санкрис откри след половин час игра с великолепен гол. Обратът започва в края на първата част, когато Давид Гонсалес изравни от дузпа. След почивката Иниго Кордоба се разписа на два пъти и донесе победата на Бургос. Хетафе стана деветият отбор от елита, който отпада в този кръг.

