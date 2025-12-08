Благо Георгиев: Трябва да направят формата на Световното с 200 отбора, за може и България да се класира

Бившият български национал Благой Георгиев направи коментар за шансовете на България да се класира на световно първенство, като го поднесе с доза горчива шега. Според него, единствено формат с 200 отбора би позволил на страната ни да участва на най-големия футболен форум.

"Трябва да направят формата на световното с 200 отбора, за може и България да се класира, но това е в рамките на шегата, макар че не е толкова смешно", каза Георгиев пред „БНТ“.

Бившият футболист обърна внимание на ситуацията с малките държави, които вече участват на световни първенства. "Гледайки групите и че Кюрасао е на световно първенство с население от 150 000 души, това е срамно и жалко, но това е истината и трябва да я живеем с нея, и да се надяваме", допълни той.

Георгиев също така призова настоящите национали да не се главозамайват от отделни силни мачове, които са по-скоро протоколни. Той подчерта, че предстои много работа и че новият селекционер познава добре футболистите, минали през младежкия национален отбор.

"Чака ни много работа, само така можем да отлепим от дъното, защото в момента сме точно там. За да направим нещо, трябва да изкореним всичко и да започнем от самото начало с младите футболисти. Естествено, не става само с млади, защото трябва да има по-опитен играч, който да подсказва. Нали се стремим да направим нов отбор с млади футболисти, който да ни радва в продължение на години", завърши Георгиев.