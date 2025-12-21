Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Томазо Джакомел спечели масовия старт в Анеси от Световната купа по биатлон

Томазо Джакомел спечели масовия старт в Анеси от Световната купа по биатлон

  • 21 дек 2025 | 17:13
  • 174
  • 0
Томазо Джакомел спечели масовия старт в Анеси от Световната купа по биатлон

Италианецът Томазо Джакомел спечели масовия старт на 15 километра от Световната купа по биатлон в Анеси-Льо Гран Борнан.

Джакомел измина дистанцията за 33 минути и 35.1 секунди, като пропусна само един от изстрелите си, което се случи още при първата стрелба. В следващите три той бе безгрешен и така успя да стигне до категорична победа.

Марен Киркайде с победа в масовия старт в Льо Гран Борнан
Марен Киркайде с победа в масовия старт в Льо Гран Борнан

Втори на 18.1 секунди завърши французинът Ерик Перо, който бе един от едва двамата биатлонисти, успели да свалят всички 20 мишени. Трети на 21.3 секунди с два пропуска се класира норвежецът Ветле Шастад Кристиансен.

Германецът Юстус Щрелов без грешка в стрелбата зае четвъртата позиция, а петото и шестото място останаха за норвежците Йохан-Олав Ботн и Йоханес Дале-Шевдал, като и двамата допуснаха по два пропуска.

Лу Жанмоно триумфира в преследването пред родна публика от Световната купа
Лу Жанмоно триумфира в преследването пред родна публика от Световната купа

Състезанието, в което участваха само първите 30 от генералното класиране, премина без българско участие.

В подреждането за Световната купа води Ботн с 560 точки, пред Перо с 447 и Джакомел с 431.

Следващият кръг от Световната купа по биатлон ще се проведе между 5 и 11 януари в Оберхоф, Германия.

