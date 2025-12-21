Томазо Джакомел спечели масовия старт в Анеси от Световната купа по биатлон

Италианецът Томазо Джакомел спечели масовия старт на 15 километра от Световната купа по биатлон в Анеси-Льо Гран Борнан.

Джакомел измина дистанцията за 33 минути и 35.1 секунди, като пропусна само един от изстрелите си, което се случи още при първата стрелба. В следващите три той бе безгрешен и така успя да стигне до категорична победа.

Втори на 18.1 секунди завърши французинът Ерик Перо, който бе един от едва двамата биатлонисти, успели да свалят всички 20 мишени. Трети на 21.3 секунди с два пропуска се класира норвежецът Ветле Шастад Кристиансен.

Германецът Юстус Щрелов без грешка в стрелбата зае четвъртата позиция, а петото и шестото място останаха за норвежците Йохан-Олав Ботн и Йоханес Дале-Шевдал, като и двамата допуснаха по два пропуска.

Състезанието, в което участваха само първите 30 от генералното класиране, премина без българско участие.

В подреждането за Световната купа води Ботн с 560 точки, пред Перо с 447 и Джакомел с 431.

Следващият кръг от Световната купа по биатлон ще се проведе между 5 и 11 януари в Оберхоф, Германия.