Александър Кръшняк: В Бад Гащайн изненадах другите, но изненадах и себе си

Александър Кръшняк, който във вторник записа най-доброто класиране в кариерата си в старт от Световната купа по алпийски сноуборд, завършвайки втори в Бад Гащайн, заяви, че с това си представяне е изненадал и самия себе си.

"Радвам се, че изненадах хората, но честно казано изненадах и себе си. След класирането си в Давос вярвах, че пак мога да се представя добре и да вляза във финалите, но да бия истински противник - реален, жив, при това един от най-добрите като Андреас Промегер, не съм го вярвал. Изненадах себе си приятно", каза той.

"След финала Промегер ме поздрави. С него ще се виждаме и занапред вярвам. Другите звездите реагираха различно. Някои го приеха добре, други... по-добре. Мисля, че повечето искрено се радваха за мен. Особено с Маурицио (бел. р. - Бормолини) си говорихме за неговия първи подиум преди десет години", добави Кръшняк.

"Преди квалификацията бях много мотивиран да покажа какво мога. Но за началото на елиминациите ми дойде енергия отнякъде, и аз не знам откъде", завърши той.

В събота и неделя Кръшняк ще участва в двата паралелни гигантски слалом от Световната купа в Банско.

