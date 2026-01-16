Малена Замфирова: Развълнувана съм, надявам се да стане хубаво състезание

Сноубордистката Малена Змафирова заяви, че е развълнувана за предстоящите стартове от Световната купа по сноуборд в Банско.

В събота и неделя на Бъндеришка поляна ще се проведат два старта в дисциплината паралелен гигантски слалом, като в първия от тях 16-годишната Замфирова ще кара с номер 15 в квалификацията.

"Развълнувана съм и се чувствам доре. Честно казано нямам очаквания за утре, но се надявам да си изкараме добре и да стане едно хубаво и силно състезание. Но най-вече искам да се забавлям", заяви младата българска звезда.

Тя отправи призив и към феновете, които ще дойдат, за да гледат надпреварата.

"Ние сноубордистите искаме от публиката да ни подкрепя възможно най-много, да вдига много шум долу и когато слезем на финала да ги чуем."

Снимки: Startphoto