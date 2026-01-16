Френска двойка спечели ритмичния танц на Европейското по фигурно пързаляне

Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизером спечелиха ритмичния танц при танцовите двойки на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефийлд (Великобритания).

Пързаляйки на фона на песента на Мадона "Vogue", френският дует получи 86.93 точки - малко под второто си място на финала на Гран При миналия месец - със страхотно изпълнение, което изправи публиката на крака.

Това беше обещаващо представяне три седмици преди Олимпийските игри в Милано и Кортина, където се очаква да се изправят срещу американците Мадисън Чок и Евън Бейтс за златото, а това е едва четвъртото им международно състезание заедно, откакто се събраха като дует през март.

„Чувствам, че всеки път, когато се състезаваме, е ново преживяване. Бяха минали няколко години, откакто бях на Европейско първенство. Днес фокусът ни беше просто да се впуснем в съчетанието и да се насладим на всеки момент заедно. И успяхме да го направим“, каза Сизерон.

Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

Британците Лайла Фиър и Люис Гибсън са втори с 85.47 точки, като вдигнаха публиката на крака с програмата си на "Spice Girls". Трикратните европейски шампиони и защитаващи титлата си Шарлен Гиняр и Марко Фабри (Италия) заеха третата позиция с 84.48.

Сизерон, настоящ олимпийски шампион и петкратен световен шампион с предишната си партньорка Габриела Пападакис, попадна в заглавията по-рано тази седмица, когато обвини Пападакис в разпространение на невярна информация за него в „кампания за клевета“.

Историческа първа европейска титла при спортните двойки за Грузия

В книгата си „За да не изчезне“, публикувана в четвъртък, Пападакис твърди, че е била под „контрола“ на Сизерон през цялата им кариера.

В изявление по-рано тази седмица той каза, че е „проявявал дълбоко уважение“ към Пападакис през цялата им съвместна кариера и добави, че адвокатите му са били инструктирани да поискат незабавно спиране на това, което той нарече „клеветнически твърдения“.

Френските медии съобщиха, че Пападакис е била отстранена от ролята си на коментатор за NBC Sports на Олимпийските игри поради конфликт на интереси.

Фурние Бодри преди това се състезаваше за Канада с Николай Сьоренсен, но получи френско гражданство през ноември, за да си осигури олимпийска квота. Тя се състезаваше с превързано коляно, след като получи контузия при падане във волната програма на финала на Гран При.

„Коляното ми е много добре. Все още се възстановява, но е добре“, каза фигуристката.

Фиър и Гибсън, чийто бронз на Световното първенство миналата година беше първи подиум за Великобритания след Джейн Торвил и Кристофър Дийн повече от 40 години по-рано, получиха овациите на местната публика.

„Мислех, че ще бъда стресирана да дойда тук. Чудех се дали ще бъде като голямо напрежение и по-непреодолимо?“, каза Фиър, която носеше рокля с цветовете на британско знаме, а косата й беше на кокове като Baby Spice.

„По-скоро беше като: Добре, за какво си нервна? Имаш всички тези хора, които са тук, за да те подкрепят, а ти ги представляваш. Това е като сбъдната мечта“, добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Следвай ни:

Снимки: Imago