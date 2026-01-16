Ясни са стартовите номера на Радослав Янков и Малена Замфирова

Радослав Янков ще кара с номер 2, а Малена Замфирова ще бъде с номер 15 в квалификациите при мъжете и жените в съботния паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Това отреди жребият, който състезателите сами изтеглиха по време на церемонията по откриването.

Квалификацията в събота започва в 9:00 българско време на Бъндеришка поляна.

Снимки: Startphoto