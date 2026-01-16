Популярни
Ясни са стартовите номера на Радослав Янков и Малена Замфирова

  • 16 яну 2026 | 19:13
Радослав Янков ще кара с номер 2, а Малена Замфирова ще бъде с номер 15 в квалификациите при мъжете и жените в съботния паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Това отреди жребият, който състезателите сами изтеглиха по време на церемонията по откриването.

Радо Янков пред Sportal.bg: Нямам очаквания, дано направя добри състезания
Квалификацията в събота започва в 9:00 българско време на Бъндеришка поляна.

С парад на нациите в Банско бе открита Световната купа по сноуборд
Снимки: Startphoto

