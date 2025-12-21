Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Марен Киркайде с победа в масовия старт в Льо Гран Борнан

Марен Киркайде с победа в масовия старт в Льо Гран Борнан

  • 21 дек 2025 | 15:50
  • 99
  • 0
Марен Киркайде с победа в масовия старт в Льо Гран Борнан

Норвежката Марен Киркайде запази самообладание във финалния спринт, за да спечели първото си състезание от Световната купа по биатлон - масовия старт в Льо Гран Борнан (Франция).

Французойката Камий Бенед беше единствената, която се стреля безупречно, но тя загуби предимството си, докато водеше в последната обиколка на 12,5-километровото трасе и не успя да запише първи успех в Световната купа. Киркайде я изпревари бързо, както и сънародничките й Лу Жанмоно и Жюстин Бреза-Буше. Домакинската публика аплодира силно двете, но Киркайде все пак успя да пресече първа финалната линия.

Фаворитката на домакините и лидер в класирането Жанмоно, която зае второ място пред Бреза-Буше, след като и двете пропуснаха по една мишена в четирите стрелби като Киркайде, постигна успех в преследването в събота, след като шведката Хана Йоберг спечели спринта в четвъртък.

Носителката на Световната купа Франциска Пройс от Германия се завърна от коронавирус и се нареди шеста днес, докато продължава да се връща във форма преди Зимните олимпийски игри през февруари в Милано и Кортина.

Състезанието премина без българско участие.

В класирането за Световната купа води Лу Жанмоно с 481 точки, пред Марен Киркайде с 413, Доротея Вирер (Италия) с 363 и други. Българката Милена Тодорова е на 36-о място с 67 точки.

Масовият старт за мъже е по-късно в неделя.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек по дистанции

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек по дистанции

  • 21 дек 2025 | 13:50
  • 254
  • 0
Петър Попангелов: Алберт Попов трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви суперкласирания

Петър Попангелов: Алберт Попов трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви суперкласирания

  • 21 дек 2025 | 13:27
  • 1055
  • 0
Атанас Фурнаджиев: Не е приятно Съдът да решава проблемите в спорта

Атанас Фурнаджиев: Не е приятно Съдът да решава проблемите в спорта

  • 21 дек 2025 | 13:26
  • 563
  • 2
Монреал разби Питсбърг, Джейкъб Фаулър с първа "суха мрежа"

Монреал разби Питсбърг, Джейкъб Фаулър с първа "суха мрежа"

  • 21 дек 2025 | 12:08
  • 475
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 21 дек 2025 | 08:39
  • 1291
  • 0
Кълъмбъс Блу Джакетс привлече нападателя Мейсън Марчмънт

Кълъмбъс Блу Джакетс привлече нападателя Мейсън Марчмънт

  • 20 дек 2025 | 20:41
  • 587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 19773
  • 99
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 10340
  • 26
Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

  • 21 дек 2025 | 08:45
  • 9182
  • 12
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 7765
  • 59
Левски изненада Спартак Плевен за втората си победа за сезона

Левски изненада Спартак Плевен за втората си победа за сезона

  • 21 дек 2025 | 15:04
  • 4425
  • 1
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 3623
  • 6