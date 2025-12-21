Марен Киркайде с победа в масовия старт в Льо Гран Борнан

Норвежката Марен Киркайде запази самообладание във финалния спринт, за да спечели първото си състезание от Световната купа по биатлон - масовия старт в Льо Гран Борнан (Франция).

Французойката Камий Бенед беше единствената, която се стреля безупречно, но тя загуби предимството си, докато водеше в последната обиколка на 12,5-километровото трасе и не успя да запише първи успех в Световната купа. Киркайде я изпревари бързо, както и сънародничките й Лу Жанмоно и Жюстин Бреза-Буше. Домакинската публика аплодира силно двете, но Киркайде все пак успя да пресече първа финалната линия.

Фаворитката на домакините и лидер в класирането Жанмоно, която зае второ място пред Бреза-Буше, след като и двете пропуснаха по една мишена в четирите стрелби като Киркайде, постигна успех в преследването в събота, след като шведката Хана Йоберг спечели спринта в четвъртък.

Gratulerer Maren! 😍



That was an insane last loop from Kirkeeide to seal her first World Cup victory. pic.twitter.com/6StdbrCFek — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 21, 2025

Носителката на Световната купа Франциска Пройс от Германия се завърна от коронавирус и се нареди шеста днес, докато продължава да се връща във форма преди Зимните олимпийски игри през февруари в Милано и Кортина.

Състезанието премина без българско участие.

В класирането за Световната купа води Лу Жанмоно с 481 точки, пред Марен Киркайде с 413, Доротея Вирер (Италия) с 363 и други. Българката Милена Тодорова е на 36-о място с 67 точки.

Масовият старт за мъже е по-късно в неделя.