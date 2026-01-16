ПСЖ - Лил (съставите)

Пари Сен Жермен и Лил излизат в мач от 18-ия кръг на френската Лига 1.

Хегемонът във Франция отдавна не е изпитвал толкова трудности на домашна сцена. Изненадващо в началото на новата година парижани не просто не са се откъснали традиционно на върха, но и изостават с точка от първото място. Първи към момента е Ланс, но шампионите поне за около 24 часа биха могли да оглавят класирането отново.

"Песовете" обаче не се намират в добро състояние и ще трябва да излязат от кризата, в която изпаднаха от началото на 2026 г. Те загубиха последователно от Рен (0:2) в шампионата и след това от Лион (1:2) за Купата на Франция.

Докато Реал страдаше в Джеда, отхвърленият Ендрик откри головата си сметка за Лион

Парижани обаче също изпитаха сериозно сътресение преди броени дни, когато също отпаднаха от Купата. Те преклониха глава и то на "Парк де Пренс" срещу градския съперник Париж ФК (0:1). Така за първи път от 2023 г. вторият по сила турнир ще има различен носител, като момчетата на Луис Енрике ще опитат да предотвратат този сценарий и в Лига 1, където доминират неизменно от 2022 г. насам.

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Луис Енрике предприе мерки и направи няколко промени спрямо издънката в столичното дерби за Купата. Така опитният специалист днес ив игра пусна Маркиньос, Нуно Мендеш, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, които стартираха на мястото на Иля Забарний, Лукас Бералдо, Гонсало Рамош, Брадли Баркола.

Мачът стартира в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му в реално време.

⚜️ 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 ⚜️



Nos Dogues affrontent le @PSG_inside ce soir à 21h au Parc des Princes 🔜



Le choc de cette 18ème journée de @Ligue1 à ne pas manquer ! On va tout donner 💪



📺 à suivre sur @ligue1plus #PSGLOSC pic.twitter.com/eitUXF0dqG — LOSC (@losclive) January 16, 2026

ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН - ЛИЛ



ЛИГА 1, XVIII КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ПСЖ:

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Луис Енрике



ЛИЛ:

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Бруно Женезио



НАЧАЛО: 16 януари 2026 г. | 22:00 часа

СТАДИОН: "Парк де Пренс", Париж

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Жером Брисар