Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Петър Гергьовски: Това, че съм толкова близо до олимпийската квота, тежи допълнително

Петър Гергьовски: Това, че съм толкова близо до олимпийската квота, тежи допълнително

  • 16 яну 2026 | 19:20
  • 151
  • 0
Петър Гергьовски: Това, че съм толкова близо до олимпийската квота, тежи допълнително

Сноубордистът Петър Гергьовски заяви пред Българска федерация ски, че е готов за предстоящите в събота и неделя стартове от Световната купа в Банско.

Надпревара е изключително важна за младия състезател, който може да стане четвъртият български представител при мъжете в алпийски сноуборд на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо след Радослав Янков, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк, които вече си осигуриха квоти.

Ясни са стартовите номера на Радослав Янков и Малена Замфирова
Ясни са стартовите номера на Радослав Янков и Малена Замфирова

"Настроението е супер, чувствам се подготвен и съм готов за утре. Има обаче и напрежение. Винаги е така пред родна публика", каза Гергьовски.

"Това, че квотата за Олимпийските игри е толкова близо, тежи допълнително, но знам какво трябва да направя. Надявам се да успея да покажа на какво съм способен. Сигурен съм, че утре ще има много публика, тук винаги е така. Мога да призова всички да дойдат и да ни подкрепят", добави още той.

Радо Янков пред Sportal.bg: Нямам очаквания, дано направя добри състезания
Радо Янков пред Sportal.bg: Нямам очаквания, дано направя добри състезания
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 16 яну 2026 | 09:20
  • 647
  • 0
Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

  • 16 яну 2026 | 05:18
  • 1785
  • 1
Историческа първа европейска титла при спортните двойки за Грузия

Историческа първа европейска титла при спортните двойки за Грузия

  • 16 яну 2026 | 02:41
  • 2377
  • 0
Марко Семерджиев втори в слалома на ФИС в Поца Ди Фаса

Марко Семерджиев втори в слалома на ФИС в Поца Ди Фаса

  • 16 яну 2026 | 02:23
  • 809
  • 0
Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

  • 15 яну 2026 | 21:02
  • 1231
  • 0
Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

  • 15 яну 2026 | 18:13
  • 2774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 23755
  • 69
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 9910
  • 9
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 21431
  • 43
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 12927
  • 4
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 26543
  • 42
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 22672
  • 15