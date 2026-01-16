Петър Гергьовски: Това, че съм толкова близо до олимпийската квота, тежи допълнително

Сноубордистът Петър Гергьовски заяви пред Българска федерация ски, че е готов за предстоящите в събота и неделя стартове от Световната купа в Банско.

Надпревара е изключително важна за младия състезател, който може да стане четвъртият български представител при мъжете в алпийски сноуборд на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо след Радослав Янков, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк, които вече си осигуриха квоти.

"Настроението е супер, чувствам се подготвен и съм готов за утре. Има обаче и напрежение. Винаги е така пред родна публика", каза Гергьовски.

"Това, че квотата за Олимпийските игри е толкова близо, тежи допълнително, но знам какво трябва да направя. Надявам се да успея да покажа на какво съм способен. Сигурен съм, че утре ще има много публика, тук винаги е така. Мога да призова всички да дойдат и да ни подкрепят", добави още той.

