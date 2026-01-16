Българите отиват на репешажи на Европейското първенство по шорттрек

Българските състезатели ще преминат през репешажите на Европейското първенство по шорттрек за мъже и жени в Тилбург (Нидерландия).

Страната ни участва само с трима представителите при мъжете - Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов.

На четвъртфиналите на 1500 метра Гюров завърши шести в шеста серия с 2:29.506 минути, а Кюмюрджиев - пети в седма с 2:20.158. Утре двамата ще бягат в четвърта серия от репешажите.

В спринта на 500 метра Максимов остана пети в осма серия без време, Гюров пък получи наказание в четвърта.

На 1000 метра Кюмюрджиев се нареди пети в четвърта серия с 1:38.781 минута, а Максимов е четвърти в първа с 1:43.376.

Европейското първенство по шорттрек продължава до неделя.