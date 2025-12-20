Популярни
  2. Зимни спортове
  Лу Жанмоно триумфира в преследването пред родна публика от Световната купа

Лу Жанмоно триумфира в преследването пред родна публика от Световната купа

  • 20 дек 2025 | 14:18
  • 370
  • 0
Лу Жанмоно триумфира в преследването пред родна публика от Световната купа

Френската биатлонистка Лу Жанмоно зарадва домакинските фенове в Льо Гран Борнан, като спечели 10-километровото преследване и оглави класирането за Световната купа по биатлон.

Шведката Хана Йоберг изпревари местната звезда Жанмоно в спринтовата надпревара в четвъртък за първата си победа за Световната купа от 33 месеца. Йоберг обаче пропусна четири мишени и бързо беше надмината от Жанмоно, която не уцели само една мишена в преследването, за да премине финалната линия за 27:58.8 минути.

Тя завърши на 30,2 секунди пред втората финландка Суви Минкинен, която стреля без грешка. Италианката Доротея Вирер в трета с пасив от 32.7 секунди и един пропуск, а двукратната олимпийска и трикратна световна шампионка Йоберг изостана на седмо място на 47.2 секунди.

Носителката на Световната купа от миналия сезон Франциска Пройс от Германия се завърна на пистата след коронавирусна инфекция и финишира на 11-о място.

Българката Милена Тодорова пропусна днешното преследване поради здравословни проблеми.

„Заради здравословни проблеми се налага да завърша състезателната 2025 година предварително“, написа тя в профила си в Инстаграм.

В класирането за Световната купа начело излезе Лу Жанмоно с 406 точки, пред Доротея Вирер (Италия) с 355, шведката Анна Магнусон с 342 точки и други. Милена Тодорова е на 34-о място с 67 точки.

По-късно днес е преследването за мъже в Анси, а утре предстоят двата масови старта.

