Дисквалифицираха Владимир Зографски в Енгелберг

  • 21 дек 2025 | 17:07
  • 290
  • 0
Дисквалифицираха Владимир Зографски в Енгелберг

Владимир Зографски бе дисквалифициран в пресявките на състезанието за Световната купа по ски скокове в Енгелберг заради проблеми с екипировката. Това слага край на тежък уикенд за българина, който вчера не успя да преодолее първия рунд на швейцарската шанца.

Зографски скочи на 135 метра с 56-и стартов номер и временно бе в топ 5, но малко по-късно излезе решение от контрола за дисквалификация заради широчината на ските му. Така българинът няма да успее да спечели точки във втори пореден кръг на Световната купа.

Влади Зографски не можа да мине първия кръг в Енгелсберг
Влади Зографски не можа да мине първия кръг в Енгелсберг

Първо място в квалификацията зае германецът Алекс Хофман, който записа скок на 138.5 метра за 149.8 точки. Той завърши с една пред лидера в генералното класиране Домен Превц, който по-късно днес ще опита да спечели шесто поредно състезание за Световната купа.

Владимир Зографски преодоля квалификациите в Енгелберг
Владимир Зографски преодоля квалификациите в Енгелберг
