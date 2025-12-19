Владимир Зографски преодоля квалификациите в Енгелберг

Българинът Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанието от Световната купа по ски скокове в Енгелберг - десети от 29 кръга през сезона. Българинът скочи на 124 метра за 139 точки и финишира пресявките на 26-а позиция.

Състезанието на голямата шанца в Швейцария е насрочено за събота от 17:00 часа.

Първенец в квалификацията в Енгелберг стана Феликс Хофман със скок на 132 метра за 166.7 точки. Лидерът в класирането за Световната купа Домен Превц пък финишира с четири позиции пред българина, след като скочи на 123 метра за 143 точки.

Зографски е 11-и в класирането за Световната купа с актив от 213 точки, а Хофман е десети с 52 точки преднина срещу българина. Превц води с 670 точки и 159 повече от Рьою Кобаяши.