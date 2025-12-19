Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Владимир Зографски преодоля квалификациите в Енгелберг

Владимир Зографски преодоля квалификациите в Енгелберг

  • 19 дек 2025 | 18:25
  • 240
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификациите в Енгелберг

Българинът Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанието от Световната купа по ски скокове в Енгелберг - десети от 29 кръга през сезона. Българинът скочи на 124 метра за 139 точки и финишира пресявките на 26-а позиция.

Състезанието на голямата шанца в Швейцария е насрочено за събота от 17:00 часа.

Първенец в квалификацията в Енгелберг стана Феликс Хофман със скок на 132 метра за 166.7 точки. Лидерът в класирането за Световната купа Домен Превц пък финишира с четири позиции пред българина, след като скочи на 123 метра за 143 точки.

Зографски е 11-и в класирането за Световната купа с актив от 213 точки, а Хофман е десети с 52 точки преднина срещу българина. Превц води с 670 точки и 159 повече от Рьою Кобаяши.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Торонто с първа загуба в НХЛ без да отбележи гол от 71 мача насам

Торонто с първа загуба в НХЛ без да отбележи гол от 71 мача насам

  • 19 дек 2025 | 12:52
  • 252
  • 0
Александра Фейгин е звезда в шоуто "Приказни герои" на Ледения парк тази неделя

Александра Фейгин е звезда в шоуто "Приказни герои" на Ледения парк тази неделя

  • 19 дек 2025 | 12:43
  • 436
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 19 дек 2025 | 08:40
  • 692
  • 0
Марио Матиканов е носител на приза “Спортист на годината“ за 2025 година в Самоков

Марио Матиканов е носител на приза “Спортист на годината“ за 2025 година в Самоков

  • 18 дек 2025 | 17:48
  • 576
  • 0
Хана Йоберг спечели спринта в Анеси, Милена Тодорова се класира на 26-о място

Хана Йоберг спечели спринта в Анеси, Милена Тодорова се класира на 26-о място

  • 18 дек 2025 | 17:19
  • 2470
  • 2
Победа №50 на Марко Одермат за Световната купа

Победа №50 на Марко Одермат за Световната купа

  • 18 дек 2025 | 17:04
  • 4838
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

  • 19 дек 2025 | 18:44
  • 7480
  • 59
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 10265
  • 6
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 12717
  • 18
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 13014
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 14769
  • 10
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 16551
  • 48