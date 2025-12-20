Влади Зографски не можа да мине първия кръг в Енгелсберг

Владимир Зографски не успя да преодолее първия кръг на състезанието от Световната купа по ски скокове в Енгелсберг, Швейцария. Българинът, 11-и в генералното класиране след девет кръга, не успя за първи път през сезона да достигне вторите скокове и няма да има възможност да изравни рекорда си с десет поредни състезания с точки.

Състезанието протече при неблагоприятни условия заради силен вятър и това изигра роля в лошия скок на Зографски. Той записа опит на 124.5 метра и получи 134.1 точки, което го остави извън класиралите - на 33-о място.

След първите скокове води Рьою Кобаяши, който скочи на 138 метра за 163.7 точки и 0.2 повече от японския му сънародник Рен Никайдо. Трети е словенецът Домен Превц, който спечели последните четири кръга в Световната купа и води убедително в подреждането.