Ханзи Флик: Станалото с Рафиня е подигравка

Намиращият се в изключителна форма Барселона ще изпрати годината с гостуване на Виляреал в среща от Ла Лига. Мачът се очертава като сериозно изпитания за каталунците, защото противникът е трети в класирането - при това с две срещи по-малко. По принцип имаше идея този двубой да се играе в Маями като част от кампанията за популяризиране на испанския футбол по света, но планът пропадна.

Наставникът на Барса Ханзи Флик разкри, че Педри няма да играе заради лека контузия, като целта е той да бъде съхранен за идните мачове през януари, когато отборът ще участва и на турнира за Суперкупата на Испания. Също така германецът изрази недоумението си, че Рафиня не попадна в идеалния състав на ФИФА на наградите FIFA The Best.

Ето какво заяви Флик по редица теми:



За мача с Виляреал

Всеки двубой е най-важният, всеки мач е труден. Но играем срещу силен съперник,, който има ясна футболна философия – директен стил, добър начин на игра… поздравявам треньора и отбора. Те се подобриха много и се представят много добре. Освен това Виляреал ще бъде мотивирани след загубата си за купата.

Рафиня

Не искам да изтъквам кой е по-добър, но в идеалния отбор на ФИФА го няма Рафиня и това ме изненадва. Според мен това е подигравка. Представянето на Рафиня беше невероятно. Виждаме головете му, мачовете му, асистенциите му… той беше невероятен. И е подигравка, че не е в идеалния отбор. Не е справедливо и трябва да го кажа. Не мога да го повярвам.

Педри

Не, той няма да бъде на разположение. Не ми е приятно, но положението е такова. Контузен е и ще бъде готов за следващия мач – срещу Еспаньол. Педри има проблеми с прасците. Би могъл да играе, но рискът е голям и най-доброто е да почива. Нищо опасно не е, но трябва да се внимава, трябва да се проведе лечение. Ще се нуждаем от него и за Съперкупата през януари. Освен това в отбора има и други качествени играчи.

Левандовски

Той е готов да играе, вариант е за утре. В турнира за Купата на краля не искахме да поемаме рискове, нито в последния мач от Ла Лига.

По-добре ли е, че този мач ще е във Виляреал, отколкото в Маями?

Каквото е, такова е. Радвам се, че ще играем във Виляреал. Това е решение на Ла Лига и го приемам.

2025 година в личен план

Това беше най-невероятната и най-успешната година за мен… животът ми тук е фантастичен. Но сега трябва да се говори за бъдещето, за да продължи всичко да върви добре. Имаме поставени цели и трофеите от миналата година са фантастични, но трябва да гледаме напред.

Подновяване на договора

Година и половина като треньор е много време. Радвам се, че съм в този клуб, че работя с Деко, с щаба, с отбора… всички са фантастични. Работата на Деко е невероятна. А с президента – това е причината да съм тук. Важно е да имаш доверие и ние го усещаме. Ще видим какво ще се случи след изборите за президент. Страхотно е да си тук година и половина, но всичко това зависи от решението на президента. Харесва ми да продължа да работя тук. Трябва да поемем отговорност за начина, по който играем, и за трофеите. Надявам се да имаме успехи и през следващата година.

Френки де Йонг

Добре е да има контрол и стабилност в отбора. Ерик Гарсия игра като №6, а Френки разбира случващото се. И той иска да играе, а е изключителен и много важен футболист. Добре е да имаш играчи, които вдигат нивото на тима. Трябва да има качество и конкуренция. Всички са готови и мотивирани. Искаме да победим Виляреал, ще бъде трудно, но вярвам в качествата на играчите.

Марк Касадо

Мисля, че може да играе отдясно - като краен защитник, но по-скоро е №6 или №8. За мен е важно да имам повече състезатели на тази позиция. Не съм много доволен от минутите, които има, но това е Барса – тук има добри играчи и всички искат да играят.

За подхода при определянето на стартовия състав

Трябва да се съсредоточим върху най-важното за отбора, но всички сме хора и имаме чувства. Ако някой не играе, аз разговарям с него. Обяснявам му причините, поради които не получава минути. Или пък те идват да говорят с мен. Вратата ми е отворена. Тук съм, за да помагам на играчите да се развиват и е важно да се говори.