Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Михаил Велчовски се завърна победоносно на Maximum Damage 4

Михаил Велчовски се завърна победоносно на Maximum Damage 4

  • 20 дек 2025 | 21:49
  • 250
  • 0

Михаил Велчовски направи победоносно завръщане на българския професионален кикбоксов ринг с победа с 3:0 съдийски гласа над Дзвизяк. Това се случи на галавечерта Maximum Damage 4 в Стара Загора, а Михаил сложи край на над едногодишна пауза откъм битки след изключително натоварената и изтощаваща за него 2024 година. Велчовски се беше бил за последно в Дупница, а сега зарадва залата в Стара Загора с убедителна победа - точно 1 година след тежка загуба.

Велчовски започна с познатия агресивен стил и през целия първи рунд тормозеше съперника с постоянен натиск и високо темпо на разнообразни удари. Треньорът му Драгомир Йорданов не спираше да го инструктира през цялото времетраене на срещата, защото залогът беше сериозен, предвид голямото му отсъствие от ринга.

През последните няколко месеца Михаил Велчовски се готвеше в Добрич при Драгомир Йорданов. Той имаше възможност да прави спаринги с талантите на кикбоксовия клуб „Десант“ Жак Риков и Диян Димитров. Димитров стана най-младият световен шампион на България при мъжете по кикбокс и със сигурност също може да почерпи опит от тренировки с професионалисти като Михаил.

Дзвизяк пък вече е играл в България с Риков и именно сякаш опитът на Жак също е допринесъл за подготовката на Велчовски. Българинът определено тества поносимостта на удари на сърбина и пласираше по-чистите попадения.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Петима членове на УС на БНФК опровергаха, че саботират дейността на организацията

Петима членове на УС на БНФК опровергаха, че саботират дейността на организацията

  • 20 дек 2025 | 19:45
  • 603
  • 0
Maximum Damage 4 от Стара Загора (всички резултати)

Maximum Damage 4 от Стара Загора (всички резултати)

  • 20 дек 2025 | 18:41
  • 4238
  • 0
Джейк Пол: Просто се уморих

Джейк Пол: Просто се уморих

  • 20 дек 2025 | 17:02
  • 9368
  • 3
Оспорвани битки белязаха второто издание на Fight Fest

Оспорвани битки белязаха второто издание на Fight Fest

  • 20 дек 2025 | 16:44
  • 12776
  • 31
Андерсон Силва нокаутира Тайрън Уудли

Андерсон Силва нокаутира Тайрън Уудли

  • 20 дек 2025 | 16:40
  • 771
  • 0
Михаил Велчовски: Време е да се завърна, ще има доста екшън

Михаил Велчовски: Време е да се завърна, ще има доста екшън

  • 20 дек 2025 | 16:09
  • 768
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 28526
  • 46
Реал Мадрид 1:0 Севиля, Белингам откри за "лос бланкос"

Реал Мадрид 1:0 Севиля, Белингам откри за "лос бланкос"

  • 20 дек 2025 | 22:02
  • 3286
  • 182
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 3894
  • 1
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 15073
  • 113
Евертън 0:1 Арсенал, Гьокереш откри от дузпа

Евертън 0:1 Арсенал, Гьокереш откри от дузпа

  • 20 дек 2025 | 22:27
  • 1678
  • 6
Ювентус 1:0 Рома, Консейсао изведе домакините малко преди почивката

Ювентус 1:0 Рома, Консейсао изведе домакините малко преди почивката

  • 20 дек 2025 | 22:09
  • 1294
  • 1