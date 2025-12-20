Михаил Велчовски се завърна победоносно на Maximum Damage 4

Михаил Велчовски направи победоносно завръщане на българския професионален кикбоксов ринг с победа с 3:0 съдийски гласа над Дзвизяк. Това се случи на галавечерта Maximum Damage 4 в Стара Загора, а Михаил сложи край на над едногодишна пауза откъм битки след изключително натоварената и изтощаваща за него 2024 година. Велчовски се беше бил за последно в Дупница, а сега зарадва залата в Стара Загора с убедителна победа - точно 1 година след тежка загуба.

Велчовски започна с познатия агресивен стил и през целия първи рунд тормозеше съперника с постоянен натиск и високо темпо на разнообразни удари. Треньорът му Драгомир Йорданов не спираше да го инструктира през цялото времетраене на срещата, защото залогът беше сериозен, предвид голямото му отсъствие от ринга.

През последните няколко месеца Михаил Велчовски се готвеше в Добрич при Драгомир Йорданов. Той имаше възможност да прави спаринги с талантите на кикбоксовия клуб „Десант“ Жак Риков и Диян Димитров. Димитров стана най-младият световен шампион на България при мъжете по кикбокс и със сигурност също може да почерпи опит от тренировки с професионалисти като Михаил.

Дзвизяк пък вече е играл в България с Риков и именно сякаш опитът на Жак също е допринесъл за подготовката на Велчовски. Българинът определено тества поносимостта на удари на сърбина и пласираше по-чистите попадения.