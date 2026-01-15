Ренато Мойкано призова Алекс Перейра да спаси UFC 324

Ще се наложи ли Алекс Перейра отново да спасява положението в UFC?

Бойната карта на UFC 324 може и да е загубила важен двубой, но Ренато Мойкано знае точно към кого да се обърне, за да запази събитието интригуващо. Това е винаги надеждният Алекс Перейра.

Мойкано направи смелото предложение във видео в YouTube, в което реагира на разочароващата новина, че шампионката в категория петел Кайла Харисън е принудена да се оттегли от подгряващия си двубой на UFC 324 срещу Аманда Нунеш. Харисън ще претърпи операция на врата и се очаква да бъде извън октагона няколко месеца, като евентуалното пренасрочване на мача все още не е определено.

Битката между Харисън и Нунеш се отлага

Към момента UFC 324 все още се оглавява от битка за временната титла в лека категория между Джъстин Гейджи и Пади Пимблет. Мойкано обаче не смята, че това е достатъчно за първото по рода си събитие на UFC по американската платформа Paramount+ и че организацията се нуждае от Поатан, за да направи фурор.

„Не само мачът между Кайла Харисън и Аманда Нунеш пропадна, а цялото събитие UFC 324 може да е в опасност, защото според мен този човек [Пимблет] дори не трябва да се бие за титла и този двубой не може да подкрепи сделка за 7 милиарда долара, която трябва да впечатли феновете през първата половина на 2026 г.“, заяви Мойкано (превод на португалски чрез Гилерме Круз от MMA Fighting).

Арман Царукян обвини UFC: Искат да направят Пади Пимблет шампион

„Много хора критикуват Paramount за закупуването на правата на UFC за 7 милиарда долара. Дейна Уайт каза, че е под огромно напрежение, и след като мачът на Аманда Нунеш пропадна, какво наистина зрелищно остава в тази карта? Абсолютно нищо. Разбира се, това е битка, която искам да гледам, Джъстин Гейджи срещу [Пади Пимблет], но само този мач не знам дали ще задържи UFC 324. И кого ще трябва да повикат, за да спасят UFC 324? Според мен този, който ще спаси UFC 324, е големият човек. Не го прави за първи път и ще го направи отново, но този път ще бъде в тежка категория... [Перейра] ще приеме този мач само с няколко седмици предизвестие и ще стане шампион на UFC в тежка категория, правейки нещо, което никога не е правено досега.“

След края на договора си с ESPN, UFC сключи многомилиардна сделка с Paramount за излъчване на всички свои събития на живо по Paramount+. Моделът на UFC с платени събития (pay-per-view) вече е в миналото и Paramount разчита силно на абонатите за генериране на печалба. Мойкано предупреди UFC, че трябва да се хареса на широката публика, а не само на най-запалените фенове, и това може да означава включването на Перейра, настоящия шампион в полутежка категория.

„Paramount трябва да си върне тези пари“, каза Мойкано. „Как ще го направят? Чрез абонаменти. А как хората ще се абонират? Когато се бият големи имена. Аз, ти, заклетият фен, ще се абонираме за всяка случайна карта на UFC, само за да гледаме Пади Пимблет. Ти ще го направиш. Но какво да кажем за широката публика? Тези хора няма да платят, само за да видят Пади Пимблет. Трябва да е име като Перейра, като [Илия] Топурия, като [Хамзат] Чимаев, и те се опитват да преговарят. И според мен – слушайте какво ви казвам – Перейра ще приеме този мач и ще победи Сирил Ган.“

„Ето какво мисля, че ще се случи. И какво подкрепя думите ми? Дейна Уайт имаше излъчване на живо вчера, а по-рано през деня каза: „Ще имаме някои битки, ще имаме някои съобщения.“ Всички чакаха. Абсолютно всички очакваха Алекс Перейра срещу Сирил Ган. А какво обявиха? [Израел] Адесаня срещу [Джо] Пайфър. Брат, честно, на кого му пука за този мач? Друг мач, който обявиха? [Алекса] Грасо срещу [Мейси] Барбър 2. На кого му пука за тези два мача? Истината е, че на никого не му пука.“

Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт намекна за голямо съобщение във вторник, като по-късно официализира основния двубой между бившия шампион в средна категория Израел Адесаня и Джо Пайфър за UFC Сиатъл на 28 март. Реакцията на съобщението беше сдържана и Мойкано се чуди дали Уайт не е възнамерявал да съобщи по-голяма новина.

„Така че според мен се е случило следното: Дейна е бил готов да обяви мач, нещо трябва да се е объркало, Кайла Харисън се е обадила и изглежда вече е влязла в операция – тя тренира в American Top Team, но не знам нищо – и той е трябвало да импровизира и да извади мач, който вероятно вече е бил подготвен документално“, каза Мойкано. „Просто обяви този мач, прецакани сме.’ Ето какво се случи. Използваха го като спасителна лодка, защото мачът, който трябваше да бъде обявен, трябваше да бъде Перейра срещу Сирил за UFC 327, ако не се лъжа, за март. Но сега ще искат да направят този мач веднага. Това е [Перейра], братко, той ще спаси положението. И ако бях на негово място и Дейна Уайт ми се обадеше, щях да кажа: ‘Виж, братко, нека поговорим. Ще те спася, със сигурност. Искам да бъда шампион. В тежка категория, без съмнение. Но чух, че си спечелил 7 милиарда долара. Така че ще трябва да бръкнеш в джоба си, плешивецо. Няма как.’“