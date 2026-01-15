Лопес планира да пробие защитата на Шакур: Има много начини да го направя

В навечерието на големия сблъсък на 31 януари между Теофимо Лопес и Шакур Стивънсън за титлата на Лопес в категория до 63 килограма, двамата боксьори разговаряха с Крис Маникс от DAZN. Те обсъдиха предстоящата битка, какво означава тя за тях и как планират да подходят към нея. Представяме ви избрани моменти от интервютата.

Шакур за идеята за този мач с Теофимо

„Честно казано, мисля за мач с него още от аматьорските години. Винаги съм се възхищавал на боксьор като него, който притежава уменията да блести. Той имаше наистина силни моменти както при аматьорите, така и при професионалистите, в които изпъкваше, и исках да се изправя срещу това. Така че тази мисъл е в главата ми отдавна.“

„Най-добрите се бият с най-добрите. Мисля, че след изключителното представяне на Кроуфорд срещу Канело, виждаш такъв тип битка и мащаба, който носи, и искаш да го повториш“, каза пък Теофимо за уменията на Стивънсън.

Теофимо смята, че 63 килограма може да са твърде много за Шакур

„Шакур беше най-безупречният боксьор до 55 кг. Оттогава насам той има своите победи. Мисля, че 61 кг. беше неговият връх. За 63 кг. просто ще трябва да изчакаме и да видим. И за това, че изобщо се качва в тази категория, мисля, че заслужава уважение…“

Две битки за световни титли ще подгряват Стивънсън и Лопес

„Много хора не ни дадоха възможност да покажем колко сме велики. Много от боксьорите, бих казал, или ни избягваха, или намираха бизнес причини да не се изправят срещу мен. Имам чувството, че с него сега получих възможността на живота си. Сега е моментът, в който си казваш: „Добре, градил си кариерата си през цялото това време… и моментът идва и си мислиш: „По дяволите, ето го“. Това те надъхва, кара те да си кажеш: „Хайде да го вземем сега“", споделя още Шакур Стивънсън

„Има много различни начини да пробиеш защитата на Шакур. И въпреки че някои може да мислят, че са неопозволени, те все пак са позволени в спорта. Така че всичко е въпрос на това да се уверя, че ще го направя… Стилистично, когато видиш боксьор като него, не е непозволено да нанасяш определени удари, да хвърляш определени удари или да удряш в определени зони, стига да не е под линията на пояса.“, категоричен е Лопес.

