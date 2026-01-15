Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Лопес планира да пробие защитата на Шакур: Има много начини да го направя

Лопес планира да пробие защитата на Шакур: Има много начини да го направя

  • 15 яну 2026 | 13:45
  • 122
  • 0
Лопес планира да пробие защитата на Шакур: Има много начини да го направя

В навечерието на големия сблъсък на 31 януари между Теофимо Лопес и Шакур Стивънсън за титлата на Лопес в категория до 63 килограма, двамата боксьори разговаряха с Крис Маникс от DAZN. Те обсъдиха предстоящата битка, какво означава тя за тях и как планират да подходят към нея. Представяме ви избрани моменти от интервютата.

Шакур за идеята за този мач с Теофимо
„Честно казано, мисля за мач с него още от аматьорските години. Винаги съм се възхищавал на боксьор като него, който притежава уменията да блести. Той имаше наистина силни моменти както при аматьорите, така и при професионалистите, в които изпъкваше, и исках да се изправя срещу това. Така че тази мисъл е в главата ми отдавна.“

„Най-добрите се бият с най-добрите. Мисля, че след изключителното представяне на Кроуфорд срещу Канело, виждаш такъв тип битка и мащаба, който носи, и искаш да го повториш“, каза пък Теофимо за уменията на Стивънсън.

Теофимо смята, че 63 килограма може да са твърде много за Шакур
„Шакур беше най-безупречният боксьор до 55 кг. Оттогава насам той има своите победи. Мисля, че 61 кг. беше неговият връх. За 63 кг. просто ще трябва да изчакаме и да видим. И за това, че изобщо се качва в тази категория, мисля, че заслужава уважение…“

Две битки за световни титли ще подгряват Стивънсън и Лопес
Две битки за световни титли ще подгряват Стивънсън и Лопес

„Много хора не ни дадоха възможност да покажем колко сме велики. Много от боксьорите, бих казал, или ни избягваха, или намираха бизнес причини да не се изправят срещу мен. Имам чувството, че с него сега получих възможността на живота си. Сега е моментът, в който си казваш: „Добре, градил си кариерата си през цялото това време… и моментът идва и си мислиш: „По дяволите, ето го“. Това те надъхва, кара те да си кажеш: „Хайде да го вземем сега“", споделя още Шакур Стивънсън

„Има много различни начини да пробиеш защитата на Шакур. И въпреки че някои може да мислят, че са неопозволени, те все пак са позволени в спорта. Така че всичко е въпрос на това да се уверя, че ще го направя… Стилистично, когато видиш боксьор като него, не е непозволено да нанасяш определени удари, да хвърляш определени удари или да удряш в определени зони, стига да не е под линията на пояса.“, категоричен е Лопес.

„Знам, че не може да ме победи“: Стивънсън очаква с нетърпение битката с Лопес
„Знам, че не може да ме победи“: Стивънсън очаква с нетърпение битката с Лопес
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джервонта Дейвис е издирван за домашно насилие

Джервонта Дейвис е издирван за домашно насилие

  • 15 яну 2026 | 12:21
  • 441
  • 0
Обявиха пълната бойна карта за UFC 326

Обявиха пълната бойна карта за UFC 326

  • 15 яну 2026 | 10:38
  • 479
  • 0
Битката между Харисън и Нунеш се отлага

Битката между Харисън и Нунеш се отлага

  • 15 яну 2026 | 10:32
  • 692
  • 0
Боксьорът Радослав Росенов е спортист на Русе за 2025 г.

Боксьорът Радослав Росенов е спортист на Русе за 2025 г.

  • 14 яну 2026 | 20:41
  • 1451
  • 0
Красимир Инински към боксьорите: Бъдете като водата, тя винаги намира начин

Красимир Инински към боксьорите: Бъдете като водата, тя винаги намира начин

  • 14 яну 2026 | 17:30
  • 1046
  • 0
Центърът на UFC вече ще се нарича Meta APEX

Центърът на UFC вече ще се нарича Meta APEX

  • 14 яну 2026 | 16:26
  • 564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 990
  • 0
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 16268
  • 23
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 10012
  • 14
Ботев (Пд) 0:0 Марица - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 0:0 Марица - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 13:45
  • 1096
  • 3
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 10732
  • 28
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 5554
  • 3