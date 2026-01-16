Кметът на село Огняново награди млада състезателка по борба

Младата състезателка по борба Цвети Касова беше удостоена с почетен плакет за спортните си постижения. Това съобщи в личния си профил в социалните мрежи кметът на село Огняново Иван Ижбехов. Отличието е връчено като признание за резултатите ѝ на национални и международни състезания и за приноса ѝ към развитието на спорта в региона.

Цвети Касова тренира в спортен клуб по борба „Пирин 2021“ Гоце Делчев. Тя е част от семейство с дългогодишни традиции в борбата и се подготвя под ръководството на своя баща Димитър Касов. От клуба посочват, че състезателката участва редовно в състезания от националния и международния календар.

Сред постиженията на Цвети Касова са два златни медала от републикански първенства през 2025 година, титла от турнир по борба в Самоков, както и сребърно отличие от международно състезание в Сърбия. През 2023-а тя печели два златни медала от републикански първенства, злато от състезание във Великобритания и злато от турнир в Бургас. Състезателката е носител и на титли от международния турнир „Купа Неврокоп“ през 2022, 2023 и 2025 година.

През декември миналата година младите състезатели от СК по борба „Пирин 2021“ Гоце Делчев, сред които и Цвети Касова, бяха отличени от ръководството на Община Гоце Делчев след успешното си представяне на Международния турнир „Купа Неврокоп“. В четвъртото издание на надпреварата, проведено в спортна зала „Неврокоп Арена“, участваха над 500 състезатели от 16 държави.