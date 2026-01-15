Джервонта Дейвис е издирван за домашно насилие

Боксовата звезда Джервонта Дейвис официално се укрива от властите, след като е обвинен в нападение над бившата си приятелка.

През октомври миналата година Кортни Росел заведе дело срещу бившия си партньор Джервонта Дейвис, обвинявайки го в „побой, тежък побой, незаконно задържане, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес“. По-рано днес полицейското управление в Маями Гардънс обяви, че е издадена заповед за арест на Дейвис по обвинения в „незаконно задържане, побой и опит за отвличане“. Решението е взето след преглед на записи от охранителни камери, които съответстват на разказа на Росел за предполагаемия инцидент.

Според подадената от Росел жалба:

В документа се описва модел на насилие от страна на Дейвис, като се твърди, че „в множество случаи Дейвис я е душил, заплашвал я е с убийство и я е нападал както насаме, така и на обществени места“. Посочва се и особено брутален инцидент от миналия понеделник, 27-и, при който се твърди, че Дейвис е „сграбчил, душил и влачил Росел по стълбище, през кухнята и задния изход, преди да я пребие в паркинга, удряйки я в задната част на главата, докато тя е крещяла за помощ“.

Дейвис (30-0-1, 28 KO) не се е състезавал от спорното си равенство с Ламонт Роуч-младши през май. Съдебният иск на Росел доведе до отмяната на планирания за декември двубой с Джейк Пол. Танка все още държи титлата на WBA в лека категория.