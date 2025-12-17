Локо (Пд) преподписа с Косич

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич удължи своя договор с клуба, съобщиха "черно-белите". Новият контракт е със срок до лятото на 2028 г.

Специалистът от Любляна пое "смърфовете" през декември 2024 г., като до момента е водил отбор в общо 40 мача от всички турнири, в които отборът е записал 17 победи, 11 равенства и 12 загуби. "Желаем още много успехи на Душан Косич начело на Локомотив", написаха от "Лаута".