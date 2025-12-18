Алавес изхвърли Севиля от Купата на краля

Изненадите от 1/16-финалите в турнира за Купата на краля продължават с пълна сила. Поредната такава сътвори състава на Алавес, който острани Севиля след победа с 1:0.

Единственият гол в мача бе дело на Карлос Висенте, който се разписа от дузпа в 79-ата минута. Тя бе отсъдена за нарушение на Кастрин срещу Лукас Бойе.

Севиля изигра доста слаб мач за своите възможности и създаде твърде малко положения пред противниковата врата, така че отпадането е напълно заслужено.

Така Алавес ще играе на 1/8-финалите и вече чака да научи името на следващия си съперник. Севиля пък приключва участието си дотук.