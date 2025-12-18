Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Алавес
  3. Алавес изхвърли Севиля от Купата на краля

Алавес изхвърли Севиля от Купата на краля

  • 18 дек 2025 | 00:20
  • 209
  • 0
Алавес изхвърли Севиля от Купата на краля

Изненадите от 1/16-финалите в турнира за Купата на краля продължават с пълна сила. Поредната такава сътвори състава на Алавес, който острани Севиля след победа с 1:0.

Единственият гол в мача бе дело на Карлос Висенте, който се разписа от дузпа в 79-ата минута. Тя бе отсъдена за нарушение на Кастрин срещу Лукас Бойе.

Севиля изигра доста слаб мач за своите възможности и създаде твърде малко положения пред противниковата врата, така че отпадането е напълно заслужено.

Така Алавес ще играе на 1/8-финалите и вече чака да научи името на следващия си съперник. Севиля пък приключва участието си дотук.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

  • 17 дек 2025 | 19:27
  • 2475
  • 8
Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

  • 17 дек 2025 | 21:49
  • 27425
  • 39
Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

  • 17 дек 2025 | 19:14
  • 2342
  • 1
Собослай може да бъде готов за мача с Тотнъм, новините за Джо Гомес също са добри

Собослай може да бъде готов за мача с Тотнъм, новините за Джо Гомес също са добри

  • 17 дек 2025 | 18:15
  • 2060
  • 0
От Борнемут вече са приели раздялата със Семеньо, вече имат идеи за подсилване

От Борнемут вече са приели раздялата със Семеньо, вече имат идеи за подсилване

  • 17 дек 2025 | 18:11
  • 2053
  • 1
Араухо вече има дата за завръщането си

Араухо вече има дата за завръщането си

  • 17 дек 2025 | 17:47
  • 1815
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 15940
  • 63
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 27587
  • 20
Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

  • 17 дек 2025 | 21:49
  • 27425
  • 39
Шестата поредна победа изстреля Манчестър Сити на полуфинал

Шестата поредна победа изстреля Манчестър Сити на полуфинал

  • 17 дек 2025 | 23:22
  • 9216
  • 7
Реал Мадрид си поигра с огъня, но продължава за Купата на краля

Реал Мадрид си поигра с огъня, но продължава за Купата на краля

  • 17 дек 2025 | 23:59
  • 5818
  • 54
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 7895
  • 15