Марота разкри дали феновете на Интер могат да очакват подарък на трансферния пазар

Президентът на Интер Джузепе Марота призна, че е възможно клубът да се подсили през зимния трансферен прозорец, въпреки че, подчерта, че миланският гранд не изпитва необходимост от нови попълнения.

Попитан от Sport Mediaset дали ще има подарък за феновете на Интер, Марота отговори: “Не отписвам нищо, но съставът отговаря на нуждите на треньора. Ще проведем вътрешна дискусия. Това е трансферен прозорец, но нямаме необходимост да поправяме каквото и да е. Пазарът е труден през януари”. Той също така за пореден път похвали наставника Кристиан Киву. “Горди сме, че го избрахме за наш треньор. Мисля, че той е наистина модерен треньор, който има толкова много качества. Взехме едно смело решение, но знаем, че той може да се справи доста добре при нас. Дали ни бяха отписали? Ние сме Интер и трябва да преодоляваме негативните моменти като този през юни. Не бива зда слушаме тези толкова преувеличени критики. С времето сме показали, че моделът на Интер все още е конкурентоспособен, така че няма да обръщаме внимание на критиците”, добави шефът на “нерадзурите”.

Снимки: Gettyimages