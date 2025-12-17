Интер си е харесал младежки национал на Англия

Ръководството на Интер започва да обмисля възможностите за заместник на Дензъл Дъмфрис, за който се очаква да не бъде на разположение няколко месеца след операцията, която претърпя.

Дъмфрис беше опериран в Лондон по-рано тази седмица в опит да се справи с проблема с глезена си, чието разрешаване отнема повече време от очакваното. Първоначалните информации сочат, че нидерландецът може да отсъства от терените от два до три месеца.

„Нерадзурите“ може да се насочат към сделка за бившия защитник на Арсенал Брук Нортън-Къфи, който впечатлява с екипа на Дженоа през настоящия сезон, пише Gazzetta dello Sport. 21-годишният играч премина в тима от Серия "А" от “артилеристите” през миналото лято. Досега бившият младежки национал на Англия изигра пълни 90 минути в 14 от 15 мача в италианския елит, като пропусна само един поради наказание.

Inter are reportedly considering a potential January move for Genoa and former Arsenal defender Brooke Norton-Cuffy to cover the gap left by the injured Denzel Dumfries. pic.twitter.com/iu83nLK8iU — Football Italia (@footballitalia) December 17, 2025

Ако Интер вземе окончателно решение за трансфер за Нортън-Къфи през януари, вестникът посочва сума от около 20 милиона евро. Останалите разглеждани от “нерадзурите” варианти са Марко Палестра от Каляри, Рафик Белгали от Верона и Морис Валинчич от Динамо (Загреб).

