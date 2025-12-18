Киву преди Суперкупата: Може би Интер не заслужаваше да участва в турнира

Интер също ще спори за Суперкупата на Италия, след като е един от четирите отбора, които ще вземат участие в минитурнира в Саудитска Арабия. Тимът вече е в Рияд, където в петък ще се изправи срещу носителя на купата Болоня в единия полуфинал, а съперници в другия ще са финалистът за купата Милан и шампионът Наполи. “Нерадзурите” се включват заради това, че финишираха втори в Серия “А”.

Наставникът на Интер Кристиан Киву признава, че отборът му е късметлия е да бъде турнира, след като не е спечелил нищо през миналия сезон.

„Може би не заслужаваме да сме тук, но се възползваме от новия формат. Този мини-турнир е подарък за Милан и за нас. Щом сме тук, искаме да играем до самия край”, амбициран е румънецът.

„Това е трофей, който можеш да спечелиш с два мача. Този отбор може още да расте; той има желанието и амбицията да продължи по този път“, заяви Киву на пресконференция днес.

The ball moves, and so does Chivu 🤯🖤💙pic.twitter.com/TQYwOiTGoY — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) December 18, 2025

Хакан Чалханоолу отпътува за Саудитска Арабия, след като пропусна победата с 2:1 над Дженоа в неделя, и е на разположение за утрешния мач.

„Днес Хакан тренира с нас и е готов. Ще преценим дали да започне като титуляр, или да влезе като резерва“, каза Киву.

Спечелването на трофей, евентуално първи за него като треньор на Интер, не дава допълнителна мотивация на наставника на „нерадзурите“.

„За мен това не променя нищо. Не преследвам репутация. Бих се радвал за тях [играчите]. Наслаждавам се на нашето израстване; искаме да покажем колко добри и ценни са тези футболисти в Италия и Европа“, призна той.

„Те заслужават много заради това какви хора са. Имаме желанието и осъзнаването какво искаме и какво можем да направим.“

„Болоня не е коварен отбор само за Интер, а за всички - продължи Киву. - Те бяха такива и преди с Тиаго Мота и със Синиша [Михайлович], а са такива и сега с Италиано. Имат енергия и правят неща, които затрудняват всеки. Трябва да отговорим на тяхната интензивност.“

„Отборът е гладен и иска да печели трофеи. Направихме всичко възможно, за да върнем ентусиазма и вярата в собствените сили. Футболът понякога може да бъде жесток, когато губиш незаслужено, но винаги трябва да напускаш терена с високо вдигната глава. Знаем каква отдаденост влагаме всеки ден и какво искаме да изградим за бъдещето“, завърши Киву.