Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София

Международният волейболен турнир "А1 Звезди на бъдещето", организиран от волейболен клуб Левски София, бе официално открит днес в едноименната спортна зала. На церемонията присъстваха множество официални гости, сред които Любомир Ганев - президент на Българската федерация по волейбол, Атанас Гаров - турнирен директор на "А1 Звезди на бъдещето", Владимир Николов и Давид Давидов - двамата президенти на Левски София, които заедно изразиха своята подкрепа към развитието на младите таланти във волейбола.

Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!

Сред гостите бяха бившите състезатели на клуба и национали в различните гарнитури - Стоил Палев, Дамян Колев и Кристиан Титрийски.

За пета поредна година София е домакин на престижната надпревара за момчета и момичета до 16 години, която се утвърди като едно от най-значимите международни събития за подрастващи волейболисти. Турнирът се провежда от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София", а входът за зрителите е свободен.

В тазгодишното издание участват общо 12 отбора - 7 чуждестранни и 5 български, което отново подчертава международния характер и високата конкуренция на надпреварата. При момчетата сили ще премерят Дяволи Роза (Италия), Ястржембски (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски. В турнира при момичетата участват Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк Гданск и Стежица Виежице (Полша), както и родните Марица и Левски.

Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" е създаден с идеята да даде възможност на младите български волейболисти да се изправят срещу свои връстници от водещи европейски школи още в ранна възраст и така да придобият ценен международен опит. Именно това е една от основните цели на ръководството на Левски София, в което Владимир Николов и Давид Давидов имат ключова роля като президенти на клуба и двигатели на неговото развитие.

"Отговорност на всички нас е да инвестираме в бъдещето на българския волейбол", подчерта Любомир Ганев по време на церемонията, като изтъкна значението на турнира за развитието на млади състезатели и популяризирането на спорта у нас.

Спортният директор и основен организатор на турнира Атанас Гаров също отбеляза, че петото издание на "А1 Звезди на бъдещето" е още едно доказателство за силната волейболна общност, която се изгражда в България.

Международният турнир продължава да се развива и да утвърждава името на България, София и волейболен клуб Левски като място, където се полагат основите на бъдещите звезди в европейския и световния волейбол.