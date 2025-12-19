Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София

Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София

  • 19 дек 2025 | 15:51
  • 328
  • 0
Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София

Международният волейболен турнир "А1 Звезди на бъдещето", организиран от волейболен клуб Левски София, бе официално открит днес в едноименната спортна зала. На церемонията присъстваха множество официални гости, сред които Любомир Ганев - президент на Българската федерация по волейбол, Атанас Гаров - турнирен директор на "А1 Звезди на бъдещето", Владимир Николов и Давид Давидов - двамата президенти на Левски София, които заедно изразиха своята подкрепа към развитието на младите таланти във волейбола.

Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!
Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!

Сред гостите бяха бившите състезатели на клуба и национали в различните гарнитури - Стоил Палев, Дамян Колев и Кристиан Титрийски.

За пета поредна година София е домакин на престижната надпревара за момчета и момичета до 16 години, която се утвърди като едно от най-значимите международни събития за подрастващи волейболисти. Турнирът се провежда от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София", а входът за зрителите е свободен.

В тазгодишното издание участват общо 12 отбора - 7 чуждестранни и 5 български, което отново подчертава международния характер и високата конкуренция на надпреварата. При момчетата сили ще премерят Дяволи Роза (Италия), Ястржембски (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски. В турнира при момичетата участват Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк Гданск и Стежица Виежице (Полша), както и родните Марица и Левски.

Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" е създаден с идеята да даде възможност на младите български волейболисти да се изправят срещу свои връстници от водещи европейски школи още в ранна възраст и така да придобият ценен международен опит. Именно това е една от основните цели на ръководството на Левски София, в което Владимир Николов и Давид Давидов имат ключова роля като президенти на клуба и двигатели на неговото развитие.

"Отговорност на всички нас е да инвестираме в бъдещето на българския волейбол", подчерта Любомир Ганев по време на церемонията, като изтъкна значението на турнира за развитието на млади състезатели и популяризирането на спорта у нас.

Спортният директор и основен организатор на турнира Атанас Гаров също отбеляза, че петото издание на "А1 Звезди на бъдещето" е още едно доказателство за силната волейболна общност, която се изгражда в България.

Международният турнир продължава да се развива и да утвърждава името на България, София и волейболен клуб Левски като място, където се полагат основите на бъдещите звезди в европейския и световния волейбол.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: Показахме, че можем да обединим нацията

Любо Ганев: Показахме, че можем да обединим нацията

  • 19 дек 2025 | 12:56
  • 2552
  • 3
Берое спря Локомотив след невероятна драма в 5 гейма

Берое спря Локомотив след невероятна драма в 5 гейма

  • 18 дек 2025 | 21:24
  • 6704
  • 3
Монтана разгроми Славия

Монтана разгроми Славия

  • 18 дек 2025 | 19:31
  • 1834
  • 0
Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос със 7-а победа в Гърция

Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос със 7-а победа в Гърция

  • 18 дек 2025 | 18:47
  • 962
  • 0
Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство за мъже

Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство за мъже

  • 18 дек 2025 | 18:29
  • 2580
  • 2
Марица е "Отбор на Пловдив" за 2025 година

Марица е "Отбор на Пловдив" за 2025 година

  • 18 дек 2025 | 15:28
  • 574
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Лудогорец

11-те на Берое и Лудогорец

  • 19 дек 2025 | 16:23
  • 2067
  • 13
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 6942
  • 6
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 2796
  • 0
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 9065
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 9989
  • 7
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 13650
  • 33