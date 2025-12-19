Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Радослав Арсов: Влязохме много добре в мача

Радослав Арсов: Влязохме много добре в мача

  • 19 дек 2025 | 17:25
  • 315
  • 0

Треньорът на женския отбор на Левски София Радослав Арсов заяви след категоричната победа над Славия с 3:0 гейма на 1/4-финалите на турнира за efbet Купа България - жени, че са влязли много добре в мача. Ето още какво сподели Арсов пред медиите след срещата:

Волейболистките на Левски без проблеми на полуфинал за Купата
Волейболистките на Левски без проблеми на полуфинал за Купата

"Да, по-добрият отбор сме, но първо идеята беше да се съхраним максимално, защото утре ни предстои мач с победителят от следващия двубой, който смятам, че ще бъде отборът на ЦСКА. И второ, много ми се иска в такива мачове да покажем нашето "ID" така да се каже, да излезем категорични победители, защото отборът на Славия е на съвсем друго ниво от нас и второ амбициите ни са съвсем други. Направихме доста лични грешки, които мога да си ги обясня единствено с липса на концентрация и подценяване на отбора отсреща. Точно това им казах след мача: "ОК, хубав резултат, което изисквахме, но трябва да намалим личните грешки, ако искаме да играем по-качествен волейбол." Но да кажем, че за първи ден се съхранихме максимално и извлякохме максималния резултат без много напрежение."

Мис България разкри пред Sportal.bg какви цели си е поставила за следващата година във волейбола
Мис България разкри пред Sportal.bg какви цели си е поставила за следващата година във волейбола

"Това е нещото, което сме заложили в нашите планове и нашата концепция за този сезон, а именно Купата на България и шампионата. Това са ни основните цели и ние знаем от самото начало за какво се готвим. Следваме нещата стъпка по стъпка и това е една от най-важните ни стъпки, за която нашите момичета са подготвени от много отрано. За това мисля, че влязохме доста добре в този мач, но пак казвам - отборът на Славия е много опасен и, ако му разрешиш да играе, той винаги "ще покаже зъби". Ние сме професионалисти и това беше мач в графата "задължителен за спечелване". Това е един добър и категоричен резултат за Левски."

"Момичетата трябва да имат предвид, че сме победили ЦСКА един път в първенството не означава абсолютно нищо. Това е съвсем различен турнир, тук се играе на нокаут, загубиш ли, приключва турнира за теб. И това ми беше посланието днес - колкото по-малко грешки направим утре, толкова по-лесна ще си направим задачата. И те знаят, че утре ни е един от мачовете за сезона. Пак казвам, и физически, и ментално сме подготвени за тези мачове и смятам, че ще излезем за един много здрав сблъсък."

