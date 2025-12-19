Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболистките на Левски без проблеми на полуфинал за Купата

  • 19 дек 2025 | 16:23
  • 513
  • 1
Волейболистките на Левски София се класираха на полуфинал в турнира за efbet Купа България - жени след категорична победа над Славия. В столичната зала "Христо Боте" момичетата на старши треньора Радослав Арсов не изостанаха нито веднъж в резултата и спечелиха с 3:0 (25:16, 25:16, 25:8) в 1/4-финалния си мач.

Така на полуфинала Левски очаква победителя от 1/4-финала между ЦСКА и Драгоман. Полуфиналната среща е утре (20 декември) от 16,30 часа.

В първите две части "сините" трупаха аванс още от самото начало и ги завършваха убедително. В третата и последна пък бяха безапелационни, като направиха серия от 13:7 до 21:7 за крайното 25:8.

Най-резултатна за Левски бе Елена Коларова, която записа 13 точки (5 блока!). С 11 точки (1 ас) пък се отчете капитанът Славина Колева.

