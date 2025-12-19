ЦСКА на полуфинал за Купата

Популярни
  • 19 дек 2025 | 18:56
  • 728
  • 0
Отборът на ЦСКА ще играе на полуфинал в турнира за efbet Купа България - жени. Момичетата на Юлия Иванова се поздравиха с чист успех над Драгоман с 3:0 (25:16, 25:21, 25:22) в мач от 1/4-финалите, игран този следобед в зала "Христо Ботев" в София.

Така "червените" продължават напред в битката за трофея. В събота (20 декември) от 16,30 часа пред ЦСКА застава Левски. "Вечното" дерби ще определи единия финалист в спора за отличието, който ще се проведе в неделя.

"Червените" волейболистки минаха без особени затруднения през съперника и взеха категорично отделните геймове.

