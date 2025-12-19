Гасперини посочи защо е избрал Рома пред Ювентус

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини обясни защо през лятото е предпочел да поеме “вълците”, а не Ювентус. Това той направи на пресконференцията си преди утрешния сблъсък между двата тима, които се борят за място в топ 4 в Серия "А".

“Избрах Рома пред Ювентус, защото беше по-трудно. Щастлив съм от избора си. Юве си остава силен тим и изглежда способен да продължи да се развива. Готовността на футболистите им винаги да играят на върха на възможностите си е в тяхното ДНК. Имам приятелски взаимоотношения с Лучано Спалети. Дори когато той беше в Интер, а след това и в националния тим, ние сме вечеряли заедно и често сме си говорили. Сега, когато той е в Ювентус, не си говорим много, но редовно се поздравяваме. Ще влезем в мача след добри представяния срещу Комо и Рейнджърс, като искаме да се тестваме срещу този опонент.

Gian Piero Gasperini confirms he picked Roma over Juventus last summer as the Giallorossi offered a 'more difficult' challenge, but facing the Bianconeri is 'always' tough 'because they have top-level players.' pic.twitter.com/0ZMZTYfdJH — Football Italia (@footballitalia) December 19, 2025

Няма да говоря за трансферния пазар. Утре имаме доста важен мач, като или те ще се доближат до нас, или ние ще дръпнем още повече пред тях. Приятно е да дойдем в Торино на тази позиция в класирането (четвърта - б.р.). Ще има време за останалите неща, но не е сега моментът. Мачът срещу Ювентус ще ни помогне да оценим себе си и да разберем колко силни и конкурентоспособни можем да бъдем. Съперничеството с Ювентус се усеща във всички клубове. Това е нещо, което те стимулира и понякога се превръща в предимство. Когато победиш този отбор, това означава, че се справяш добре, защото, въпреки че последните му сезони не са толкова добри, той винаги е в челото.

Мисля, че се справяме добре, защото в досегашните 15 мача направихме добри резултати, които ни дадоха отлични индикации. Не знам дали нашият отбор е сред най-силните, защото има много такива. Но момчетата се справиха добре през тези месеци в почти всички мачове, включително в тези, които не спечелихме. Също така имахме и няколко разочароващи срещи. Съставът е мотивиран и се е подобрил откъв качество, но също така и в компактността предвид малкото допуснати голове. Кой ще води атаката? Важното е да имаме нападател. Никога не сме играли с 10 човека, като винаги сме намирали решение. Днес ще видим дали Пауло Дибала може да стартира или ще бъде резерва. Играч като него няма нужда от мотивация, като той е способен на всичко, за да играе на нивото, което очакваме от него”, коментира Гасперини.

