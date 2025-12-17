Канаваро: Ювентус не бива да се отказва от мечтата си да стане отново шампион на Италия

Бившият футболист на Ювентус и настоящ селекционер на Узбекистан Фабио Канаваро говори за шансовете на “старата госпожа” да спечели Серия А този сезон.

„Те са малко назад от конкурентите си, но не мисля, че трябва да се отказват от мечтата си да станат отново шампиони на Италия. Особено със Спалети като старши треньор. Има шанс. Спалети е треньор, който ме подлудява. Винаги съм го харесвал и когато гледаш как играят отборите му, винаги има какво да се научи. Той е любимият ми треньор“, цитира Tuttosport думите на Канаваро.

Ювентус в момента е на пето място в класирането на Серия А с 26 точки и изостава на 7 пункта от лидера Интер.

