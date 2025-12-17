Популярни
  Ювентус
  2. Ювентус
  Канаваро: Ювентус не бива да се отказва от мечтата си да стане отново шампион на Италия

Канаваро: Ювентус не бива да се отказва от мечтата си да стане отново шампион на Италия

  • 17 дек 2025 | 06:13
  • 671
  • 0

Бившият футболист на Ювентус и настоящ селекционер на Узбекистан Фабио Канаваро говори за шансовете на “старата госпожа” да спечели Серия А този сезон.

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор
Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

„Те са малко назад от конкурентите си, но не мисля, че трябва да се отказват от мечтата си да станат отново шампиони на Италия. Особено със Спалети като старши треньор. Има шанс. Спалети е треньор, който ме подлудява. Винаги съм го харесвал и когато гледаш как играят отборите му, винаги има какво да се научи. Той е любимият ми треньор“, цитира Tuttosport думите на Канаваро.

Резерва зарадва Ювентус в Болоня
Резерва зарадва Ювентус в Болоня

Ювентус в момента е на пето място в класирането на Серия А с 26 точки и изостава на 7 пункта от лидера Интер.

Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус
Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус
