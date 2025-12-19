Популярни
Спалети: Предстои ни зрелостен изпит, мнозина се учат от Гасперини

  • 19 дек 2025 | 18:38
  • 161
  • 0

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети определи предстоящия пряк сблъсък с Рома като голям тест за неговия тим, а също така засипа с похвали съперниковия наставник Джан Пиеро Гасперини. Освен това той потвърди завръщането на защитника Бремер като титуляр след дълго време, както и включването на нападателя Аркадиуш Милик в състава след още по-голям период на отсъствие.

Бремер ще бъде титуляр, като трябва да помислим малко кой измежду Даниеле Ругани и Хуан Кабал ще играе до него. Милик пък ще бъде в състава за двубоя. Прие го като дете, което получава възможността да изиграе първия си мач. Той е човек, който има голям ентусиазъм и познава много добре ролята, на която играе. Също така разполага със страхотни физически и технически характеристики, така че ще бъде с нас. Направихме добър мач срещу Болоня, а сега ни предстои зрелостен изпит. Имахме няколко отсъстващи, но сме убедени, че можем да бъдем равностойни на Рома. Виждам момчетата по-въвлечени във всички отношения. В последния мач играха с отворено съзнание.

Разбирам се добре с всички колеги, най-вече с тези от нашето първенство. Джан Пиеро Гасперини винаги е бил интригуващ за мен. Неговите подход и начин на мислене правят цялата разлика. Можеш да се учиш от треньори като него. Мнозина следват неговия стил, като хората казват: “Те играят като Аталанта или Рома”. Той беше такъв още в Кротоне, където използваше персонална тактика. Сега всички негови бивши играчи водят отборите си по същия начин: от Паладино и Бокети до Модесто и Юрич. Играчите на Рома също са като преозбразени. Гасперини те поставя в трудност, като кара всички свои футболисти да бележат голове. За мен той е сред тези, които създадоха нов стил, на който се уповават мнозина. Подобно на Саки, Гасперини създаде нови ситуации, така че заслужава похвали.

Дали този Ювентус е атрактивен? Да играеш красиво също така зависи какво е атрактивно за самите атлети. Красотата като от витрините на магазините не е ефективна. По-добре е да имаш малко по-смачкани дрехи, но да се представяш добре. Ключовото е да умееш да предвиждаш нещата. Ние имаме място за подобрение, като трябва да видим дали можем да намерим тези пространства в подобна среда от високо ниво по отношение на тичането и психическата ангажираност. Ще видим дали можем да наберем инерция от мачовете, които сме изиграли. Беше ни трудно и срещу Бодьо/Глимт, но на такъв терен, където всичко е различно по отношение на скоростта, ние се справихме добре”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

